Las investigaciones del Congreso sobre la dana, las 'cloacas', el apagón y atentado del 17A caducan sin resultados

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados, a 21 de septiembre de 2026. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las comisiones de investigación sobre la gestión de la dana de Valencia, las conocidas como 'cloacas' del Estado y el espionaje a con el programa 'Pegasus', los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Cataluña y la del apagón que afectó a la Península Ibérica el 28 de abril de 2025 decaen con la disolución de las Cortes y no podrán, por tanto, aprobar conclusiones.

Con el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre se pone fin a la legislatura con más comisiones de investigación en el Congreso. En total se han abierto un total de seis órganos de este tipo para la búsqueda de responsabilidades políticas, pero ninguno ha logrado alumbrar conclusiones.

Las más longevas, pues se constituyeron en diciembre de 2023, son las relativas a los atentados que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrills el 17 de agosto de 2027 y la que versa sobre la utilización irregular de medios del Ministerio del Interior en tiempos de Mariano Rajoy, con especial atención a la conocida como 'Operación Cataluña'.

La apertura de estas investigaciones y de una tercera sobre el conocido como 'caso Pegasus' fueron exigencia de Junts y ERC para apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y garantizar así una mayoría progresista en la Mesa de la Cámara.

NADA DE 'PEGASUS'

La relativa a la utilización del citado programa israelí para espiar a dirigentes independentistas y también a miembros del Gobierno también se constituyó en febrero de 2024, pero no se acordó ni plan de trabajo ni comparecientes y se dejó caducar en octubre de 2024 sin presentar conclusiones.

Se acordó que su labor la asumirían los comisionados encargados de investigar las 'cloacas', pero jamás llegaron a entrar en un tema que afectaba también al Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo teléfono y el de algunos de sus ministros se habrían visto afectados por ese espionaje.

De hecho, la comisión sobre la actividades irregulares del Ministerio del Interior y la llamada 'policía patriótica', que pidió una nueva prórroga para continuar sus trabajos hace un año, llevaba paralizada un año y cuatro meses, pues desde el interrogatorio al exalcalde de Barcelona Xavier Trias y al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en junio de 2025, no ha vuelto a recibir comparecientes.

SÓLO LA DE 17A FINALIZÓ LAS COMPARECENCIAS

Por su parte, la comisión sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 puso fin a sus comparecencias el pasado mes de mayo, los grupos registraron por separado sus propuestas de conclusiones pero, pese a los intentos del presidente de la comisión, el diputado de Sumar Txema Guijarro, que les había apremiado a buscar un acuerdo en las últimas semanas, esta también finaliza sin haber aprobado conclusiones.

Lo mismo sucederá con la que ha investigado la dana de 2024, que llevaba trabajando desde mayo de 2025 y en la que, según lo pactado, iba a cerrar las comparecencias en el presidente del Gobierno. Los comisionados dividieron sus trabajos en dos partes: la primera para analizar la gestión de la catrástrofe y la segunda la fase de reconstrucción, pero no les ha dado tiempo a concluir ni la primera.

La comisión sobre el gran apagón del 28 de abril de 2025 arrancó el pasado mes de febrero, empezó a trabajar en abril y va a quedar en el limbo habiendo celebrado tan sólo cinco sesiones de comparecencias.

LA COMISIÓN DE MASCARILLAS TAMBIÉN CADUCÓ

En abril de 2024 se constituyó otra comisión para investigar la compra de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la pandemia de Covid-19, un órgano que también se cerró sin conclusiones.

El PSOE, que la había impulsado tras el estallido del 'caso Koldo' no logró convencer a Coalición Canaria para pedir una prórroga que les permitiera seguir adelante y el órgano caducó seis meses después sin haber escuchado ni al exministro José Luis Ábalos ni al que fuera su colaborador en el Ministerio de Transportes Koldo García.