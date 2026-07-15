Irene Lozano carga contra Almeida por querer dar una "puñalada" a Sánchez a través de ella por el desalojo de Casa Árabe

Archivo - Irene Lozano en una foto de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exdirectora general de Casa Árabe y exdiputada socialista Irene Lozano ha cargado este miércoles contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha quien ha acusado que buscar dar "una puñalada" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de ella señalando la gestión que hizo de la citada entidad para justificar el desalojo de su actual sede, Escuelas Aguirre.

Como ya hiciera el pasado mes de enero cuando se puso en tela de juicio su gestión de Casa Árabe entre noviembre de 2021 y febrero de 2025, Lozano ha publicado un largo comunicado en la red social Bluesky, recogido por Europa Press, para salir al paso de los intentos por parte de "algunos", según ella, de usar su nombre para "ocultar su incompetencia", en alusión a Almeida.

Almeida anunció el pasado 29 de junio que Casa Árabe tendrá que desalojar su actual sede antes del 1 de septiembre, esgrimiendo que se había convertido en un "chiringuito" en la etapa de Lozano y que esta dejó la entidad --un consorcio que integran el Ministerio de Exteriores, el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, tras la salida de la Comunidad de Madrid-- "en bancarrota".

Según Lozano, en su etapa como directora el consejo rector, del que forma parte el Ayuntamiento de la capital, aprobó "en todas las ocasiones" los presupuestos que ella elaboró así como las memorias de las actividades realizadas.

Asimismo, ha insistido nuevamente en que el déficit de la entidad "es estructural y se arrastra desde los recortes" con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y ha esgrimido que el Tribunal de Cuentas --cuyos informes citó Almeida-- "una sola pega" que poner a las cuentas durante su periodo.

SITUACIÓN DEL EDIFICIO

La exdiputada socialista también se ha referido a la situación en la que se encuentra el edificio, después de que este martes la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, denunciara el "pésimo estado de conservación" y dijera que Lozano planteó en 2024 cerrar la sede madrileña de Casa Árabe para dejar solo la que tiene en Córdoba.

A este respecto, Lozano asegura que pidió reunirse en varias ocasiones con Almeida e incluso cerraron fecha tres veces, pero las citas fueron canceladas, que este nunca le trasladó "la menor preocupación" y que ella y su equipo hicieron llegar al Ayuntamiento "un informe exahaustivo y detallado, de unas 50 páginas con fotos, que dejaban ver a las claras el deterioro, singularmente en el tejado y el sistema de refrigeración".

Puesto que el edificio es propiedad del ayuntamiento, añade, Casa Árabe no podía llevar a cabo "reformas estructurales", de ahí que pidieran al mismo que las acometieran, pero terminaron por recibir la respuesta de que "no iban a reformar un edificio que no gestionan ellos".

"El mecanismo que observo es el habitual: dejan deteriorarse un servicio, una prestación o un edificio y después hay que cerrarlo", ha denunciado Lozano, para quien en este caso, estando ella de por medio, "el alcalde aprovecha para dar una puñalada a Pedro Sánchez en mi espalda, con la elegancia que le caracteriza".

Lozano, que ha reconocido que entre sus propuestas para solventar el déficit planteó el cierre de una de las dos sedes --"por más que me pareciera dolorosa"--, ha contrapuesto la postura del Ayuntamiento, y antes de la Comunidad de Madrid, con las mantenidas por el Ayutamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía.

Que ambos, "también en manos del PP, no se hayan prestado a esta pantomima indica por dónde anda la política madrileña", ha valorado. "Si el Ayuntamiento ha dejado de creer en el diálogo intercultural" que propugna la institución, "es una postura política que tendrá que explicar".

"Escudarse en mi gestión es sencillamente un acto de cobardía. Y dado que esa no puede ser la explicación habrá que achacarlo a otros intereses", ha zanjado.