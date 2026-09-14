Irene Montero afirma que le gustaría que Gabriel Rufián se presentara a las primarias que defiende: "Sería perfecto"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d) y la secretaria política de Podemos, Irene Montero (c), durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', moderada por Xavier Domènech (i), a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que "sería perfecto" que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se presentara a las primarias abiertas que propone para levantar una candidatura de la izquierda alternativa a las próximas elecciones generales.

"Sería perfecto, Muchas veces he dicho que me gustaría hacer equipo con Gabriel Rufián y la verdad que creo que esto tiene que ser abierto a todo el mundo y tiene que se un proceso y un método que nos permita encontrar soluciones para salir de ese bucle. Así que, bienvenidísimo, claro que sí", ha expresado en declaraciones en 'TVE', recogidas por Europa Press, a la pregunta de si ve al diputado republicano en esas primarias.

Podemos defendió la posibilidad de un tándem electoral entre Montero y Gabriel Rufián, tras un acto que compartieron ambos, aunque esa hipotética alianza no cristalizó. Y es que la formación soberanista dejó claro que no habrá convergencia con fuerzas estatales de izquierda.

"HAY QUE SALIR DEL BUCLE Y HACER UN RESET"

Respecto a la posición de los partidos de Sumar, que mantendrán su hoja de ruta paras las elecciones y han llamado a priorizar los acuerdos entre formaciones para hablar de primarias, Montero no ha aludido directamente al socio minoritario pero ha insistido en que "hay que salir de este bucle" de la izquierda y "hacer reset".

"Cuando digo que debe haber unas primarias abiertas a todo el mundo y que tiene que haber unas primarias en la izquierda, me refiero a que las elecciones y la candidatura, que al menos yo aspiro a liderar, tiene que ser parte de un proceso político que está en la calle", ha explicado para aludir a las movilizaciones en defensa de la educación pública en varias autonomías.

De esta forma, ha reivindicado que el camino es tratar de armar una candidatura en la que toda esa gente pueda participar" y que cuente, por supuesto, con los partidos políticos y los dirigentes que han acumulado experiencia de estos años.

Sin embargo, lo trascendente para dar ese cambio al espacio político pasa por la participación de todo el espectro de la izquierda y visualizar, de esta forma, que hay "muchísima buena gente que quiere que de una vez se limiten los precios de los alquileres y se bajen por ley, que quiere que se prohíba la especulación, que quiere una jornada laboral de 30 horas o 1.800 euros de salario mínimo".

VE A SÁNCHEZ EN MODO CAMPAÑA

Por otro lado, la dirigente de Podemos ha afirmado que la posibilidad de adelantar las elecciones generales solo le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, percibe que el presidente ya está de precampaña y por eso tienen que estar preparados para "dar la talla y que la izquierda esté muy fuerte".

Para Montero la clave es que el mayor error de la izquierda es que no han hecho lo suficiente, pese a que han conseguido cosas que parecían imposibles, y por eso en los futuros comicios hay que volcarse en propuestas que garanticen a los ciudadanos las condiciones de vida materiales básicas.