Irene Montero afirma que "pinta muy feo" para Zapatero y sospecha que "hay cosas que no son bonitas"

Archivo - La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atienden a los medios con motivo de la movilización convocada por CCOO en apoyo a los trabajadores del sector logístico de Sevilla. A 22 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, Esp - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que "pinta muy feo" para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que ha quedado patente las dificultades para explicar su actuación, algo que hace sospechar que "las cosas que hay no son bonitas".

Por otro lado, ha rechazado valorar la candidatura de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque se esperaba "completamente" que el presidente, Pedro Sánchez, "hiciese algo así" por ella.

En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, ha criticado que el Gobierno de PSOE y Sumar solo genera "decepción" y es incapaz de "acabar con la corrupción", resolver el problema de la vivienda o luchar contra las violencias machistas.

"Eso es un problema para nuestro país y que de aquí tenemos que salir por la izquierda", ha desgranado Montero, quien ha sentenciado que la gente sigue sin respuesta sobre el comportamiento de Zapatero tras la entrevista del exmandatario este jueves, donde negó haber influido en el rescate Plus Ultra o que las joyas que tenía en una caja fuerte eran un "regalo de cortesía".

De hecho, ha apuntado que seguramente haya mucha gente que es progresista y quiere creer que la actuación de Zapatero "no es para tanto", pero ha opinado que su actuación genera "profunda decepción" y se aleja del rol que debe tener un político de izquierda.

LEIRE DÍEZ ESTABA "CONECTADA" CON ALTAS INSTANCIAS DEL PSOE

También ha señalado que el caso 'Leire Díez' revela que "nadie" se habría reunido la exmilitante socialista imputada "si no supiese que está conectada con las más altas instancias del PSOE y del Gobierno". A su vez, ha lanzado que el PP tampoco se puede presentar como respuesta a la corrupción porque sigue sin aclarar "quién es M.Rajoy".

Por otro lado, ha alertado de que un colectivo de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid han publicado un vídeo en las redes sociales en el que denuncian que no se han activado efectivos para los incendios que afectan al suroreste de la región y la falta de medios que presenta este colectivo.