Irene Montero critica que se ponga el foco en el error humano cuando "todo el mundo ve que el sistema ferroviario falla"

1129700.1.260.149.20261029173805 La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, durante el acto 'Casa. Vida. Futur', en la plaça Major de Nou Barris, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, ha recriminado que se ponga el foco en el error humano de un trabajador en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), cuando "todo el mundo ve que el sistema falla, que la liberalización y el negocio tiene consecuencias".

Así lo ha trasladado en un mensaje a través de las redes sociales para exigir que no son días ni de "bulos" ni de "carroñeros". Tampoco, ha añadido, de "ir a lo fácil" y "colocar toda la responsabilidad en un trabajador cuando todo el mundo ve que el sistema falla". "Es lo último que necesitamos hoy y siempre", ha enfatizado para subrayar que son días de "dolor para la víctimas y sus seres queridos".

Por otro lado, ha denunciado que la liberalización parcial del sector ferroviario tiene consecuencias en la seguridad, algo que vienen alertando maquinistas y expertos.

En un vídeo posterior publicado en sus redes sociales, la dirigente 'morada' se ha cuestionado si "de verdad quieren que se crean que toda la responsabilidad es de un trabajador" y ha alertado que ya van dos "gravísimos accidentes en menos de un año" en el servicio de tren de alta velocidad.

Luego, ha cuantificado que Adif registró en 2025 más de 3.633 trenes afectados por fallos de señalización, cuando en 2018 fueron 243. Unos datos que apuntan a que le problema no es un trabajador sino "un sistema ferroviario sobrecargado", donde ahora circulan muchos más trenes que antes con un mantenimiento "insuficiente y externalizado, y con unos sistemas de seguridad que necesitan ser actualizados".

De esta forma, Montero ha diagnosticado que la "privatización" en el servicio ferroviario es "un peligro" y defender la externalización de servicios es "tomar a la gente por idiota".

COMPROMÍS VE "DESPRECIABLES" LA FILTRACIÓN DE AUDIOS DE TRABAJADORES

Por otro lado, Compromís ha calificado de "despreciables" la filtración de los audios en medios de comunicación de las comunicaciones entre personal de Adif y maquinistas de los trenes siniestrados.

El diputado de la formación valenciana en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha afirmado que en las redes sociales que "el respeto a los muertos, heridos y equipos de emergencia está por encima de cualquier cosa".

"Las responsabilidades políticas llegarán", ha enfatizado Ibáñez que ha tachado de "despreciable" que las filtraciones de los audios entre trabajadores momentos antes del accidente.

También Irene Montero ha reclamado que "hay que tener un mínimo de decencia y de respeto" dado que "filtrar audios para señalar a un trabajador", cuando se viene denunciando que hay falta de personal y "se hacen jornadas sin descanso", es "indecente".