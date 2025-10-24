Irene Montero da por "muerta" la legislatura por culpa del PSOE y considera una "excusa" el teatro de Junts

La secretaria política de Podemos, Irene Montero (d), y la diputada Martina Velarde (i),atienden a los medios tras el registro de una iniciativa en apoyo a la comunicadora Cristina Fallarás y en contra la violencia machista en el Congreso de los Diputados - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'número dos' de Podemos, la eurodiputada Irene Montero, ha sentenciado este viernes que la legislatura ya "está muerta" porque el PSOE "no está haciendo ninguna de las transformaciones para las cuales fue votado", y considera "una excusa" la "esceneficiación" de Junts, que vuelve a amenazar con la retirada de su apoyo.

"La legislatura está muerta por la incapacidad del PSOE de resolver los problemas de la gente, la crisis de vivienda o la necesidad de que las mujeres seamos tratadas como personas", ha declarado a las puertas del Congreso, preguntada por la amenaza de Junts de retirar el apoyo al Gobierno.

"El PSOE ha dedicado más tiempo a meter el feminismo en un cajón y a decir que las feministas íbamos demasiado lejos que a hacer frente a la ofensiva reaccionaria del poder judicial, mediático y político que pone en riesgo la democracia y la vida de las personas", sostiene.

SÁNCHEZ GOBERNARÁ "CON O SIN APOYO PARLAMENTARIO"

Montero ha indicado de que el único que puede decidir cuándo se van a convocar elecciones en este país es el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando que él mismo "ha explicado en no pocas ocasiones que va a gobernar con o sin apoyo parlamentario y con o sin presupuestos generales del Estado".

En ese sentido, la dirigente de Podemos ha considerado que las "escenificaciones" o decisiones políticas de Junts o de cualquier otro partido pueden ser usadas por el PSOE como pretexto para convocar comisiones, pero ha subrayado que "serán excusas". E insistiendo en que la legislatura "está agotada por la responsabilidad de aquellos que no están asumiendo la tarea de transformar y avanzar en derechos".

La europarlamentaria ha concluido señalando que la existencia de una izquierda y un feminismo fuertes es la condición de que España "siga avanzando en derechos y de que se pare a los fascistas y a la derecha con su gestión homicida en Madrid, en Valencia o en Andalucía". "Cuando el presidente decida convocar elecciones, haremos nuestras listas y nos presentaremos con la candidatura más fuerte posible", ha remachado Montero.