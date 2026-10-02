Isabel Rodríguez se declara "muy decepcionada" al caer los decretos y acusa a PP, Vox y Junts de elegir a "los buitres"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (i), y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (d), durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha admitido este viernes estar "muy decepcionada" después de que el Pleno del Congreso haya rechazado los dos decretos sobre vivienda aprobados esta semana por el Gobierno y ha asegurado que "la historia juzgará" a PP, Vox, Junts y UPN por su voto en contra.

Preguntada por los periodistas tras el Pleno, la ministra sólo ha reconocido sentirse "muy decepcionada", tras lo ocurrido, sin querer realizar más declaraciones.

Posteriormente, la ministra ha publicado un mensaje en redes sociales en el que ha afirmado: "Entre la gente y los buitres, PP, Vox, Junts y UPN han elegido buitres. La historia les juzgará".

El Congreso ha rechazado este viernes los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros. El primero, que incluía medidas sobre desahucios, alquileres y compra de vivienda por fondos, ha sido rechazado por 178 votos frente a 172 apoyos, mientras que el segundo, relativo a la renovación de contratos de alquiler, ha obtenido 166 votos a favor y 184 en contra.