Isabel Rodríguez señala a Ayuso por el desahucio de Maricarmen y pide a PP y Junts que apoyen la moratoria

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el desahucio de Maricarmen, acusándole de poner "alfombra roja" a los fondos buitre como el que ha adquirido la casa en la que esta anciana madrileña vivía hasta ahora pagando un alquiler de renta antigua. También ha pedido a PP y Junts que se avengan a aprobar en el Congreso una nueva moratoria antideshaucios para los casos que afectan a personas vulnerables.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la ministra socialista ha admitido que este es un día "muy triste y dramático" en el que evidencian las "consecuencias de la especulación salvaje" y ha defendido que su ministerio ha "hecho mucho" para intentar que no se ejecutara el desahucio de esta mujer de 87 años que lleva 71 viviendo en esa casa.

Así, ha recordado que el Gobierno ha apoyado su caso desde el punto de vista institucional respaldando la resolución de Naciones Unidas que pedía la suspensión cautelar del desalojo y también haciendo una labor de mediación entre la empresa propietaria del piso y la afectada.

"Nos hemos puesto en contacto con la empresa para hacerles entender que por encima de su interés económico está el carácter social de esta vivienda y la vida de Mari Carmen; hemos mediado para poder adquirir esa vivienda, para poder compensar esas rentas, como lo están haciendo en el día de hoy también personas particulares. Pero cuando nosotros intentamos hacer todo esto hay quien está trabajando en la dirección contraria", ha relatado.

LES "PROTEGE" PARA QUE "CAMPEN A SUS ANCHAS"

Y ha señalado directamente a quien tiene la "máxima responsabilidad en materia de vivienda" en la Comunidad de Madrid, su presidenta, a la que ha afeado que, mientras los movimientos sociales y vecinales se movilizaban en apoyo de Maricarmen este martes, ella "se fue de nuevo a ponerle la alfombra roja a los especuladores y los buitres para decirles que no piensan regular el mercado y que pueden seguir campando a sus anchas".

Se refería a la visita que tanto Ayuso como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, realizaron este martes al salón inmobiliario The District. Según la ministra, este apoyo institucional es "la excusa para que esos fondos después ninguneen a las administraciones y les importe un pimiento la crítica y el movimiento social".

"La empresa se cachondea de las administraciones públicas y de la ciudadanía española porque tiene una presidenta que les protege", ha resumido la ministra, quien ha acusado a los propietarios de "marear la perdiz" ante el intento de mediación del Gobierno hasta que "se han visto respaldados por otras administraciones que no mueven un dedo ni a la llamada de Naciones Unidas, a la de los vecinos, ni a la mínima humanidad que requiere el abordar la situación de una persona de 87 años que hoy se va a encontrar en la calle".

NO VAMOS A BAJAR LOS BRAZOS

Pero Rodríguez ha subrayado que el Gobierno no "va a bajar los brazos" y que el Parlamento "tiene mucho que decir" en esta materia. Así, ha recordado que su ministerio ha llevado al Congreso tres veces en el último año la moratoria antidesahucios que se topó con el no de PP, Vox y Junts.

"Desde el mes de julio los grupos políticos tienen sobre la mesa una propuesta que va mucho más allá para que, de manera estructural podamos acabar de una vez con todas con esta situación y que administraciones como la señora Ayuso no se salgan con la suya", ha incidido, pidiendo a los partidos que apoyen esas medidas

En este punto, ha rogado al PP que, pese a su "deriva a la ultraderecha" se sienta "interpelado" por lo que está sucediendo con Maricarmen y también a "todos los grupos que en ocasiones han apoyado al Gobierno" que respalden la moratoria antideshaucios, en referencia a Junts.

EL GOBIERNO, "CON MARICARMEN"

También el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha aprovechado la sesión de control para mostrar públicamente el respaldo del Gobierno a la anciana víctima de desahucio. "Al final, cada uno representamos a una parte de la sociedad y ustedes (el PP y Vox) están con los tecnoligarcas, con los que pisotean el derecho internacional, ustedes con los especuladores desalmados y nosotros con Mari Carmen".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, quien ha subrayado que "lo que falla" en este asunto son Ayuso y el PP. "El ministerio ha traído aquí una propuesta para limitar la capacidad de los fondos para desahuciar y no hay mayoría para sacarla adelante porque hay formaciones políticas hacen congresos con los fondos buitres. Ahí es donde está el fallo", ha incidido.