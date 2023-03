Iturgaiz cree que la moción de censura de Vox "va contra el PP" y echa "el flotador" a Sánchez

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, interviene durante la inauguración de la nueva sede de su formación, en calle Licenciado Poza, a 20 de marzo de 2023, en Bilbao - Ion Alcoba - Europa Press

BILBAO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, cree que la moción de censura de Vox que se debate este martes en el Congreso de los Diputados "va contra el Partido Popular" y solo contribuye a echar "el flotador" al Ejecutivo de Sánchez.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha admitido que se ha "adjetivado mucho la moción de censura y seguirá adjetivizándose en estos días y a posteriori". "Pero lo que me parece fundamental es que hay una gran crisis de gobierno en este país porque hay un Gobierno de Sánchez que está arruinando los españoles económicamente y fiscalmente", ha añadido.

Además, ha subrayado que "hace leyes que crean alarma social", como la Ley de solo sí es sí, y que para aprobarlas se apoya en sus socios, PNV y EH Bildu, entre otros. "¿Eso significa que se tiene que hacer una moción de censura como se ha hecho por parte del grupo Vox?. Yo creo que Vox lo que hace es echarle un flotador a Sánchez cuando menos lo necesita España", ha manifestado.

El líder de los populares de Euskadi cree que esta moción se va a usar para que el PSOE y Vox "critiquen al PP". "El Partido Popular no está aquí para ayudar a Sánchez, como hacen otros en esta moción, ni estamos para darle la victoria a Pedro Sánchez, nosotros estamos para ser la alternativa al Gobierno de Sánchez y sus socios", ha indicado.

GANAR EN LAS URNAS

Por ello, ha afirmado que el objetivo de su partido es "ganarle en las urnas democráticamente" al líder del PSOE. "Por eso, yo pienso que la mejor moción es la que se va a celebrar en España el próximo 28 de mayo, cuando va a haber, no una moción, sino 8.000 mociones, tantas como ayuntamientos hay en este país, de las cuales 252 van a ser en Euskadi", ha manifestado.

A su juicio, esa será "la primera meta volante con el objetivo de llegar la meta final, que son las generales, para colocar a la alternativa, que son Alberto Núñez Feijóo y al PP, en la Moncloa por necesidad para España".

Tras asegurar que la moción de censura de Vox no 'incomoda' al Partido Popular, sí cree que está dirigida "contra el PP" porque, a su entender, "todos están en su contra".

Para Carlos Iturgaiz, la censura de Vox sirve "para echar una nube y que no se hablen de los verdaderos problemas reales de los ciudadanos españoles". "Es que hace muy pocas semanas en ese mismo Congreso los Diputados se estaba debatiendo la famosa Ley del sí es sí, que saca a violadores a la calle, y hoy hay más de 750 violadores que han visto reducidas sus penas y casi un centenar que están en la calle. Es una tragedia y crea alarma social", ha subrayado. También ha afirmado que en la Cámara Baja, "se está reduciendo las penas a los corruptos y a los malversadores".

CORRUPCIÓN

Asimismo, ha explicado que en el Congreso "estaba la ebullición, el cráter del 'caso Tito Berni', donde el PSOE está intentando tapar sus vergüenzas". "Y, cuando se pide que se haga una comisión de investigación, han apoyado no crearla el PNV y Bildu", ha apuntado.

En su opinión, "este es un juego entre amiguetes del PNV con Sánchez y de Sánchez con el PNV: 'tú no me tocas el caso de Miguel y yo no te toco el caso Tito Berni'".

SEDES A PIE DE CALLE

El presidente del PP vasco se ha referido a la inauguración este pasado lunes de la nueva sede de los populares en Bilbao, en los bajos de un edificio de una céntrica calle de la capital vizcaína, frente a la anterior que estaba "blindada" en un quinto piso.

Carlos Iturgaiz ha destacado que ahora, sin el terrorismo de ETA, pueden estar a pie de calle y dejan "de estar blindados". "Los tiempos van cambiando y nosotros tuvimos que tomar medidas de seguridad, blindar esas sedes, ir a las alturas. No podíamos estar a pie de calle como nos gustaba, porque nos amenazaban, nos las quemaban, nos las destrozaban", ha recordado.

Iturgaiz ha señalado que, además de "ensanchar" adhesiones para convertir al PP "en la casa común del centro-derecha", su intención era "llevar a pie de calle" al partido. "Y lo hemos hecho en Iruña de Oca, en Labastida, en Barakaldo, ayer en Bilbao, anteriormente en Ermua, en Portugalete o en Getxo. Es decir, las sedes del PP están donde tienen que estar. Algunos pretendieron echarnos y esta es la mejor respuesta democrática, la respuesta de la libertad", ha manifestado.

De esta forma, ha dicho que, frente a quienes quisieron hacerles "desaparecer física y políticamente en esta tierra", ellos estarán donde deben estar, "con miles de vascos que votan al Partido Popular". "Si los demás tienen la opción de estar a pie de calle, nosotros también queremos, porque esas son las reglas del juego democrático. Y ese objetivo se está cumpliendo", ha subrayado.