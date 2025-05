IU achaca a "cálculos políticos" de Podemos la ausencia de Irene Montero en un homenaje a Anguita

Santiago recalca que IU no tiene que demostrar nada sobre pacifismo y reprocha a los morados no haberse manifestado contra la OTAN en 2022

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha afeado a Podemos que sus "cálculos cortoplacistas y políticos" afecten al homenaje de este miércoles al histórico dirigente de su formación Julio Anguita, tras anunciar la exministra de Igualdad Irene Montero la ausencia al mismo entre críticas al Gobierno "de la guerra".

Además, ha replicado a los morados que confía que no se refieran a IU cuando aluden a "gobiernos de la guerra" y ha pedido que cesen en esas críticas, máxime cuando su formación no tiene que demostrar nada ante Podemos en su rechazo al gasto militar.

Es más, Santiago ha recordado que el partido que lidera Ione Belarra no participó cuando gobernaba en la manifestación contra la cumbre de la OTAN de 2022, mientras que él sí asistió cuando era secretario de Estado de Derechos Sociales en la anterior legislatura.

Durante una rueda de prensa en el Congreso para presentar una propuesta de ley sobre el embargo de compraventa de armas ante el genocidio que sufre Gaza, Santiago ha sido cuestionado por la ausencia de Montero a un evento para reivindicar la figura de Anguita en vísperas del quinto aniversario de su muerte, en el que iba a coincidir con el actual coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

PODEMOS NO LES CONSIDERARÁ GOBIERNO DE LA GUERRA SI COMPARTEN LEYES

Santiago ha aludido a las críticas de los morados, que en materia de alianzas electorales han instado a elegir entre confluir con ellos y el apoyo al Gobierno, para lanzar que Podemos ha suscrito esta propuesta de ley junto a Sumar y que si lo ha hecho es, según ha dicho, porque no se referirá a IU cuando alude a "gobiernos de la guerra".

Asimismo, ha defendido que tanto su formación como el resto de fuerzas que componen la coalición Sumar han expresado de forma clarísima su postura en contra de la guerra. De hecho, ha subrayado que la mayor crisis del actual Gobierno de coalición se produjo precisamente hace dos semanas, cuando IU y Sumar exigieron la anulación de un contrato de compra de balas con Israel que había sido formalizado por el Ministerio del Interior.

La cancelación de ese contrato finalmente se produjo tras la negociación entre los dos socios de Gobierno y el propio Santiago llegó a deslizar que no descartaba la opción de romper el Ejecutivo si se mantenía esa adjudicación.

EN EL GOBIERNO SIN PROTESTAR CONTRA LA OTAN

"No tenemos que acreditar nada y menos tenemos que dar cuentas a una organización política que cuando gobernó, pues no acudió a manifestarse contra la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid, cosa que nosotros sí hicimos", ha apostillado.

Respecto al reconocimiento a Julio Anguita y la ausencia de Montero, el dirigente de IU ha declarado que "cada quien sabrá si va o no va", pero ha precisado que la figura del histórico dirigente de su formación "se merece todos los homenajes" y "no es bueno que por cálculos cortoplacistas o políticos, referidos a las relaciones entre los distintos partidos", o ya sea por "beneficios que pueda intentar alguna fuerza política", se vea afectado un evento que estaba preparando el colectivo Prometeo y que tenía carácter "unitario".

"Francamente no entiendo. No entiendo cuál es el motivo, no entiendo que no debe tener que ver con esas acusaciones que Podemos ha ido a bien haciendo", ha zanjado.

Desde la formación han considerado que la cúpula nacional de Podemos está en una posición de generar tensión en Andalucía, donde se quiere reeditar una coalición amplia de izquierdas en la comunidad y de la que es partidaria, según aprecia, la dirección autonómica de los morados.