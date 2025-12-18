IU acusa a Abascal de no dar explicaciones ni exigir dimisiones por el "escándalo" de Revuelta y la "corrupción" en Vox

El coordinador regional de IU-A y diputado en el Congreso de Sumar, Toni Valero. - IU

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha cargado este jueves contra Santiago Abascal por no dar explicaciones ni exigir dimisiones tras el "escándalo" que ha salpicado a la organización juvenil Revuelta, a cuenta de las donaciones para las víctimas de la dana de Valencia, ni tampoco por la "corrupción estructural" que atribuye a su partido.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado sobre la dimisión del hasta ahora director de Redes de Vox, Javier Esteban Bejarano, que también se ha dado de baja como militante tras hacerse pública una denuncia por "agresión sexual" presentada contra él por un joven colaborador de Revuelta que habría sido agredido cuando aún era menor de edad.

Valero ha recalcado que "los escándalos se suceden en Vox", pero que la "corrupción estructural" que, a su juicio, hay en el partido no "mueve ni un centímetro a sus dirigentes".

"El acoso sexual, la malversación de fondos públicos y el utilizar las donaciones de gente generosa para apoyar a quienes en ese momento lo pasaban mal en la dana, no está suponiendo ningún cambio en la cúpula de Vox, lo que demuestra que esta es la ultraderecha de siempre", ha sentenciado.