IU aspira también a liderar una candidatura de unidad en primarias y recibe con calma que Podemos lance a Irene Montero

Antonio Maíllo afirma que no tienen que elegir entre Podemos y Sumar y que ninguna organización nombrará a dedo al candidato electoral

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que su formación aspira a liderar una eventual candidatura de unidad en la izquierda para las elecciones generales dentro de un proceso de primarias.

También ha proclamado que dentro de ese proyecto no hay que elegir entre Podemos y Sumar, porque a su juicio todos caben dentro de una misma lista, y no le genera "sorpresa" ni intranquilidad que los morados lancen ya a la exministra Irene Montero como su opción para liderar una lista electoral.

En rueda de prensa telemática este lunes, Maíllo ha trasladado su respeto a la hoja de ruta de cada organización, en este caso Podemos al avanzar que Montero es su candidata, y que IU va a presentar también sus referentes electorales en su momento, pero cree que debe darse primero un acuerdo de mínimos programáticos para encarrilar la unidad antes que los nombres.

Maíllo ha desgranado que desde la "ausencia de fulanismo" en el debate político, IU está centrada en la construcción de propuestas que después tendrán sus "referencialidades", sobre un método democrático de elección de candidaturas. Y eso, ha añadido, no va a implicar que el cadidato sea elegido "a dedo por nadie" ni tampoco por una organización, sino sobre primarias abiertas a todas las personas que quieran participar para votar.

IU ES DECANA EN APOSTAR POR LA UNIDAD

De esta forma, Maíllo ha sostenido que una forma de cohesión entre organizaciones es asumir el resultado de esas primarias. "IU lo tiene claro y no tiene ningún problema", ha subrayado el coordinador de la formación, que reivindica como la "decana" de la propuesta de unidad electoral con todos dentro, sin vetos, con respeto a la diversidad y con las primarias como sistema para dirimir el peso de cada organización.

Cuestionado sobre si el anuncio de Podemos ayer obliga a IU a elegir entre Sumar y la formación morada, así como si estaría dispuesto a estar en una candidatura comandada por la exministra de Igualdad, Maíllo ha aclarado que en primer lugar IU "puede aspirar a encabezar el proyecto y no tiene problemas con un proceso democrático de primarias para dirimir quien gane".

No obstante, ha precisado que aún queda ese horizonte aún está "muy lejos", aunque deja claro que IU "no va a ir con nadie a solas a una construcción de un proceso político de un frente amplio". "No tenemos que elegir a nadie, nosotros elegimos la alianza amplia al servicio de los trabajadores", ha apostillado.

LA NEGOCIACIÓN EN ANDALUCÍA TIENE RITMOS MÁS RÁPIDOS

En cuanto a las negociaciones en Andalucía para revalidar una candidatura de unidad a la izquierda del PSOE, en la línea de la coalición 'Por Andalucía', Maíllo ha subrayado que en esta comunidad los ritmos tienen que ser "más acelerados", dado que los comicios autonímicos van a ser antes que las generales.

Por tanto, ha afirmado que afronta con "esperanza" los contactos que se están produciendo entre las organizaciones que ya confluyeron en una misma candidatura (IU, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Más País--ahora Sumar--), dentro de la discreción y respetando las posiciones de cada organización sobre las bases de un proyecto transformador.

Si se consigue ese acuerdo en Andalucía, Maíllo ha augurado que puede ser un "estímulo de ilusión y esperanza" para elevar la cooperación de las fuerzas de izquierda, teniendo en cuenta que el "gran talón de Aquiles" que afecta al presidente autonómico, Juanma Moreno, es la movilización en apoyo a la sanidad pública que supone una avanzadilla al debate sobre si es necesario un cambio de gobierno regional.