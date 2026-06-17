IU avisa a Más Madrid que su portazo previo en las autonómicas "pone en riesgo mucho más que una fórmula electoral"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), la ministra de Sanidad, Mónica García (d), el coordinador federal de IU Antonio Maíllo (c), durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar, a 30 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU ha expresado su malestar por la decisión de Más Madrid de cerrar la puerta a la posibilidad de una alianza para las elecciones autonómicas de 2027 y ha advertido, además, que este rechazo incluso antes de entablar una mesa de negociación "pone en riesgo mucho más que una fórmula electoral de cara a unos comicios autonómicos".

Así lo han trasladado fuentes de la formación a Europa Press tras conocer que el partido madrileño rechaza de antemano una coalición a nivel autonómico con Movimiento Sumar e IU, limitando la opción de futuros pactos electorales puntualmente con esta segunda formación a una serie de municipios en los que ambos tengan implantación.

Postura que contrasta con el panorama a nivel estatal donde Más Madrid e IU son aliados dentro de la cuota minoritaria del Gobierno de coalición, además de impulsar junto a Sumar y Comuns la reedición de su alianza para construir una nuevo frente amplio de la izquierda alternativa de cara a las generales, con el objetivo de revalidar el Gobierno de coalición.

En un escenario regional donde Podemos presentará una candidatura encabezada por su secretaria general, Ione Belarra, fuentes de Más Madrid han indicado que van a mantener la misma estrategia que vienen adoptando desde 2019 a esa cita electoral, que es revalidar su coalición con IU descartando incluir a miembros de Sumar e IU en la lista autonómica que encabezará la ministra Mónica García.

No obstante, apuestan por una geometría variable a nivel local para gestar candidaturas con IU u otras formaciones locales en una serie de municipios clave, donde esa suma garantice mayorías progresista. Y ponen el ejemplo de Rivas Vaciamadrid donde ya fueron juntos en 2023.

IU REPLICA, HAY QUE ACTUAR "CON RESPETO" Y "ALTURA DE MIRAS"

En contraposición, la dirección de IU ha expresado su sorpresa ante la postura de Más Madrid de descartar de antemano cualquier alianza de cara a las elecciones autonómicas de 2027 en la Comunidad de Madrid. De hecho, han dejado patente su incomprensión de que una decisión de ese calado salte primero a los medios cuando lo razonables sería entablar una mesa de diálogo, "con respeto entre organizaciones y con altura de miras", para hablar sobre el futuro de la izquierda regional.

"Lo que está en juego no son las siglas particulares de nadie, sino la posibilidad de construir una alternativa fuerte al Gobierno del PP de Isabel Díaz Ayuso", han advertido desde la formación para proclamar que cerrar puertas antes incluso de sentarse a hablar "supone una irresponsabilidad que puede poner en riesgo mucho más que una fórmula electoral de cara a unos comicios autonómicos".

Aparte, IU ha subrayado que resulta "difícil de entender" que se hable de construir un frente amplio en el ámbito estatal mientras se descartan alianzas en uno de los territorios "donde más falta hace una alternativa sólida a la derecha".

IU SE PRESENTARÁ EN MADRID, EN COALICIÓN O EN SOLITARIO

Desde la federación madrileña de IU han apostillado que tienen claro que su objetivo en esa cita electoral es "echar "a Ayuso y que "ninguna organización en solitario tiene fuerza para hacerlo, por lo que son necesarios.

En cualquier caso, han avanzado que van a presentarse a las elecciones en Madrid en todos los municipios y también a nivel autonómico, donde aspiran a ir "lo más acompañados posible". "Pero si los demás no tienen altura de miras iremos en solitarios con nuestras siglas por delante", han zanjado.

Previamente a la reacción de IU, las citadas fuentes de Más Madrid remarcaban la buena relación que existe con IU y Sumar pero especificaba que no había que confundir el plano autonómico con el estatal, donde el partido que lidera Mónica García ha "arrimado el hombro" para levantar una coalición que permita revalidar un Gobierno progresista.

De hecho, los cuatro partidos del ala minoritaria del Ejecutivo vienen desplegando actos conjuntos para reforzar su proyecto, bajo el lema 'Un paso al frente', mientras están a la espera de decidir candidato y marca electoral.