IU celebra la negativa de Sánchez a subir al 5% el gasto en Defensa pero avisa de que ni el 2% es asumible

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha afirmado estar "muy satisfecho" con el rechazo del presidente Pedro Sánchez a aumentar al 5% el gasto en Defensa, pero ha remarcado que la cifra del 2% que defiende el Gobierno tampoco es "asumible" si se destina a la industria militar.

Así lo ha expresado este viernes ante los medios de comunicación al ser preguntado por la carta que envió el presidente Pedro Sánchez al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, esgrimiendo que no es "razonable" exigir a España que aumente el gasto en Defensa al 5% del PIB y planteando que sea "opcional".

HAY QUE DESVINCULARSE DE EE.UU

A su juicio, "entrar en una espiral de rearme" es "absolutamente incompatible con poder llevar adelante el gasto social" y por tanto, ha afirmado estar "muy satisfecho" con la posición "diferenciada" que ha marcado España a través de esa carta y espera que esa postura sea seguida por más países europeos porque cree que "toda la opinión pública europea" sabe que la OTAN es "herramienta absolutamente inoperante a efectos de garantizar la seguridad europea".

Santiago ha incidido en que la organización atlántica está al servicio de la administración norteamericana de Donald Trump, la cual considera que está "absolutamente desnortada" puesto que ha "desencadenado todo tipo de conflictos comerciales y políticos" incluidos los propios países europeos y que pertenecen a la OTAN.

"En IU tenemos otro modelo de seguridad preventiva, disuasoria y sobre todo un modelo de seguridad colectiva para toda Europa que evite los conflictos", ha explicado, haciendo un llamamiento a encauzar los esfuerzos hacia ese modelo y hacia "desvincularse" de la OTAN para tener un modelo europeo propio.

EL 2% ES VIABLE SOLO PARA SEGURIDAD HUMANA

Desde el Ministerio de Defensa han recordado a la OTAN que nuestro país está cumpliendo con el objetivo de destinar el 2% del PIB fijado para 2029 y que además, España, es de los países que "más ha incrementado" su gasto en Defensa.

Sin embargo, el dirigente de IU ha incidido en que ese 2% "no es una cifra asumible" y cree que solo lo sería si se destina a "seguridad humana" y no en defensa militar. "No es aceptable la forma en la que se ha hecho y no es aceptable que esos recursos no se dediquen al gran problema de seguridad de todos los españoles que es el problema de la vivienda en estos momentos", ha censurado.