IU censura que el PP trate de "deslegitimar" la democracia cuestionando la 'ley de nietos' y el voto por correo

El diputado de Sumar Enrique Santiago interviene durante una sesión plenaria en el Congreso - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha acusado este miércoles al PP de tratar de "deslegitimar" la democracia aplaudiendo la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto a los nacionalizados con la llamada 'ley de nietos' y sembrando sospechas sobre el sistema del voto por correo.

Durante la inauguración de unas jornadas sobre la 'Nacionalidad española de los descendientes del exilio: el ataque contra la Ley de Memoria Democrática y el derecho al voto', Santiago ha querido dejar claro que el Alto Tribunal no tiene "ni el más mínimo motivo" para privar colectivamente a ciudadanos españoles de ese derecho fundamental.

"No estamos ante una simple facultad administrativa sino ante uno de los pilares constitutivos del Estado democrático, como es el derecho de voto", ha subrayado, recordando que éste sólo ha sido suspendido por dictaduras monárquicas o militares.

Por tanto, ha insistido en que la decisión del Supremo no puede tomarse en aplicación de la Constitución y en que no se puede convertir "una mera cifra electoral en una sospecha colectiva". Esto es, no se puede privar de un derecho alegando que ha habido un incremento "extraordinario" del censo exterior, "y luego que cada afectado tenga que demostrar que lo puede ejercer", ha criticado.

NO HAY SENTENCIA JUDICIAL

El diputado de IU ha concluido recalcando que, conforme a lo establecido en la Ley Electoral, en España la única manera de privar de ese derecho de voto es "por sentencia judicial", lo cual no ha ocurrido porque el Supremo ha acordado suspender ese derecho "invocando un riesgo inexistente".

También se ha referido durante su discurso a las dudas expresadas por el PP en torno al voto por correo ante las próximas elecciones generales para recriminarles que estén siguiendo "la estela de Trump" sugiriendo el fraude y queriendo anular esos votos.

Para Santiago, es aún más irresponsable que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, siembre las sospechas, "sin alegar causa ni acreditar fraude", habiendo sido en el pasado director general de Correos y lo ha achacado a que quizá no tiene tan claro lo que va a votar la gente en la próximas cita con las urnas.