IU critica el "discurso trumpista" de Junts contra la reducción de jornada y le avisa de las consecuencias de rechazarla

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha criticado el discurso "hiperventilado y trumpista" de Junts respecto a la reducción de jornada y ha advertido que deberá asumir su responsabilidad ante los trabajadores y sus votantes si pretende tumbarla en el Congreso.

Así lo ha trasladado durante la presentación de la propuesta alternativa al rearme que ha elaborado su formación en materia de seguridad, cuestionado por la negativa de los postconvergentes al proyecto de ley aprobado por el Gobierno y sobre el que han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad con duros reproches al Ejecutivo.

Frente a esto, Maíllo ha reivindicado que la jornada de 37,5 horas semanales es un "hito" y una "conquista" que ha costado "sudor", y que no estará exenta de "dificultades" por la postura de la derecha con vistas a la tramitación parlamentaria en el Congreso.

Así, ha indicado que el "discurso hiperventilado y trumpista" hace que formaciones como Junts se sientan "seducidas" por el mismo, dado que la formación liderada por Carles Puigdemont trata de lanzar una imagen "dura" ante la reducción de jornada ante la "amenaza" que siente de Aliança catalana.

No obstante, Maíllo ha apelado a dar importancia a los "hechos" y no a los discursos, que enmarca en la "espectaculización de la política". De todas formas, ha advertido que cada formación asumirá su responsabilidad de oponerse a una medida que desean no solo los votantes de izquierda, sino también de buena parte de los que apoyan a Junts.