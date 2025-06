IU defiende al fiscal general frente a "un ataque desmesurado" de la derecha en su "guerra jurídica" contra el Gobierno

"Este auto realmente te pone los pelos de punta" y "carece de base fáctica ninguna", critica el portavoz de Justicia de Sumar

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso y portavoz de Justicia del grupo plurinacional de Sumar, Enrique Santiago, ha afirmado este lunes que el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es un "ataque desmesurado y desproporcionado" de la derecha en lo que define como una "guerra jurídica" contra el Gobierno, lo que le lleva a acusar a PP y Vox de querer "acabar y destrozar la democracia".

Antes de asistir a una jornada contra el rearme militar en el Congreso, Santiago ha mostrado su "solidaridad y cariño" con el fiscal y la institución, y ha asegurado que su auto de procesamiento por supuestamente filtrar a los medios información fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es "absolutamente injustificado y carente de ninguna base fáctica".

"Lo peor de esto es que el fiscal general del Estado es atacado y la institución es cuestionada por hacer su trabajo, que es perseguir la delincuencia común, en este caso por perseguir a una persona, Alberto 'el de Quirón' --en referencia a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso-- que ya la Justicia, otro tribunal ha sentado y ha llevado al banquillo por un importante fraude fiscal. No es una minucia defraudar más de 350.000 euros en cuota en impuestos", ha subrayado.

ESTÁN DISPUESTOS A TODO

El diputado de Izquierda Unida sostiene que el PP salió este domingo a la calle porque "no aguantan no dirigir el Consejo de Ministros y están dispuestos a utilizar cualquier medio a su alcance para ocupar, para conquistar, para hacerse con el Consejo de Ministros y con el BOE de forma inmediata, aunque para ello tengan que acabar con la democracia".

Por ello, Enrique Santiago ha hecho un llamamiento al Partido Popular y a Vox para que "dejen de utilizar de forma espuria las instituciones del Estado, para que acaben con esta fraudulenta utilización política de la Justicia".

Y también a los miembros del Poder Judicial para que "no se dejen arrastrar en esta deriva que lo que va a acabar es destrozando la calidad democrática" y a los ciudadanos porque "en este momento lo que está en la mira de la derecha de este país no es simplemente el fiscal ni la Fiscalía General del Estado, es la democracia, que están apostando claramente por destrozar. "Y no van a parar, salvo que los ciudadanos sean conscientes y defiendan la democracia con todos los medios democráticos a su alcance", ha declarado.

UN CAPÍTULO MÁS DEL 'LAWFARE'

Preguntado por la prensa por si denominan este caso como 'lawfare', el político comunista ha respondido que así lo han denominado en muchas ocasiones.

"Es un capítulo más de la guerra jurídica. Este auto realmente te pone los pelos de punta, o sea, carece de base fáctica ninguna. Y claro, la duda que surge es si no se está utilizando al fiscal general del Estado como cabeza de turco para continuar esta guerra jurídica contra otras instituciones del Estado, lo cual sería de una gravedad nunca vista", ha finalizado.