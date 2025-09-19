IU exige al PSOE desbloquear en el Congreso la ley sobre justicia universal para ayudar a perseguir los crímenes en Gaza

Archivo - El secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, durante la celebración en el Congreso de los Diputados de una sesión plenaria, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha exigido al PSOE desbloquear la proposición de ley para recuperar la jurisdicción universal en España y, con ello, ayudar a la Fiscalía General del Estado en su investigación sobre los crímenes en Gaza en el marco de la ofensiva militar de Israel.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación en Segovia, donde ha lamentado que esta iniciativa fue admitida a trámite en 2024 y desde entonces no se ha completado su recorrido parlamentario.

Por ello, ha instado tanto al PSOE como al resto de fuerzas políticas que defienden los derechos humanos del pueblo palestino a desatascar esta normativa, que permitiría ir "más allá" contra Israel al facultar a los tribunales a españoles a investigar crímenes cometidos en Gaza.

"Simplemente queremos revertir el recorte que hizo el PP a la jurisdicción internacional (durante la etapa del Gobierno presidido por Mariano Rajoy), no pedimos nada del otro mundo", ha remachado.

El parlamentario ha saludado la actuación del Ministerio Público, después de que haya constancia ya de víctimas españolas en Gaza, y por tanto no entiende que esta proposición de ley esté bloqueada.