IU reprocha a Junts su "minoría de bloqueo" a la reducción de jornada: "Quedan desnudos ante la ciudadanía"

Archivo - El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, durante una entrevista con Europa Press. (Foto de archivo). - ALEX ZEA/EUROPA PRESS - Archivo

Cierra filas con Díaz y confía en que la ausencia de Sánchez y ministros del PSOE en el debate fuera por cuestiones de agenda

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha criticado a Junts por ejercer una "minoría de bloqueo" al tumbar, junto a PP y Vox, el proyecto de ley de reducción de jornada laboral y ha lanzado que han quedado "desnudos" ante la ciudadanía.

También ha eximido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de la derrota parlamentaria de este miércoles, dado que propuso a la formación catalana una serie de medidas que solventaban sus inquietudes del impacto de la medida a las pymes, y ha dicho que "quiere pensar y esta convencido" que la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros del PSOE durante el debate en el hemiciclo era por cuestiones de agenda.

Es más, ha ensalzado durante una rueda de prensa en el Congreso que los mayores defensores de la medida estaban presentes en el Congreso, en referencia a Díaz y los ministros de Sumar.

RECLAMA "ASERTIVIDAD" Y "LEALTAD" A LOS DE PUIGDEMONT

Durante su comparecencia, Valero ha exhortado a las fuerzas políticas, en clara referencia a Junts, que tiene que haber una "asertividad necesaria" para garantizar la "lealtad" en torno a los "principales acuerdos para este país".

"Hay que ser asertivos, hay que ser contundentes y hay que ser muy serios cuando estamos hablando de medidas que afectan a la mayoría social de este país", ha desgranado para defender el tono de la intervención de la ministra de Trabajo y sus críticas a la posición de Junts.

Y es que Valero ha destacado que la ministra de Trabajo siempre ha tenido "mano tendida" para buscar desde el primer momento un "acuerdo en el bloque de investidura".

DEBEN CALIBRAR SI ES BUENA ESTA ESTRATEGIA

"Quienes tienen, en este caso, otras variables para considerar su apoyo o no a esta medida de la reducción de jornada laboral son los que ahora tienen que valorar, calibrar si la decisión que han tomado es correcta, no ya para nuestro país o en este caso para los trabajadores catalanes, sino también incluso para su propia estrategia política", ha agregado.

Por ello, ha instado a la formación de Carles Puigdemont a que reconsidere su posición en vez de unirse en el voto a PP y Vox. "Quien llega a acuerdos gana credibilidad y quien rompe acuerdos, evidentemente, se queda desnudo ante la ciudadanía", ha zanjado.

También ha reivindicado que la situación de las pymes es la principal preocupación para Trabajo y su espacio político, para denunciar que quienes están con el rentismo y la expulsión del pequeño comercio es la derecha.

Valero ha cerrado filas con Díaz al desgranar que sería un "absoluto despropósito cognitivo" entender que una medida caer por quienes votan a favor. "Si algo cae, es por quienes han votado en contra. En este caso, con enmiendas a la totalidad, votando a favor de esas enmiendas a la totalidad", ha zanjado.

Respecto a la ausencia de Sánchez y ministros del PSOE cuando se abordó en el Congreso la proposición de ley, el diputado ha manifestado que desconoce cuáles eran sus cuestiones de agenda, si bien ha sentenciado que esta medida era un "debate prioritario".

"Quiero pensar y estoy convencido que cuestiones de agenda le impedirían estar en ese debate. En todo caso, la máxima representación de quienes más han defendido la rebaja de la jornada laboral, por supuesto que estaba en el pleno de los diputados", ha agregado.