IU y Sumar concurrirán en Aragón al compartir coalición y competirán electoralmente con Chunta y Podemos

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

IU concurrirá a las elecciones del 8 de febrero en Aragón en coalición con Movimiento Sumar y competirán electoralmente con las listas de Chunta Aragonesista, uno de sus aliados en el grupo plurinacional en el Congreso, y Podemos.

Ambas formaciones han registrado oficialmente esta confluencia en el último día habilitado para ello, dado que este viernes terminaba el plazo para registrar coaliciones electorales al 8F.

De esta forma, queda abortada la posibilidad de una lista de unidad y habrá tres candidaturas independientes a la izquierda del PSOE en esta convocatoria electoral.

Por su parte, Movimiento Sumar acude a las urnas con uno de sus principales aliados como es IU tras quedar fuera de la coalición Unidas por Extremadura.

Las dos formaciones presentarán en los próximos días su programa electoral y las personas que conforman la lista con la concurren el 8 de febrero.

Tanto IU como Sumar han resaltado que esta lista conjunta busca "abrir una nueva etapa política en la comunidad y ofrecer una alternativa real de cambio frente al agotamiento del modelo actual".

La coordinadora de IU Aragón, Marta Abengochea, ha remarcado que esta candidatura abandera la "unidad posible y real" que permita construir un "Aragón más justo, feminista y ecologista, frente a quienes pretenden recortar derechos y privatizar servicios públicos".

Por su parte, Sumar ha resaltado que este acuerdo nace "de una voluntad compartida de unir fuerzas y poner en el centro a la mayoría social". "Frente a la resignación y el inmovilismo, respondemos con unidad, proyecto y ambición política", ha defendido.

También ha reivindicado que este es un acuerdo "pensado para sumar, para ensanchar el espacio del cambio", por lo que salen "con ilusión, con un proyecto común y con la convicción de que el cambio no solo es necesario, sino posible".