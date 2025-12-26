Podemos anuncia que irá a las elecciones en Aragón con su propia candidatura

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto de campaña, en el Palacio de Congresos, a 12 de diciembre de 2025, en Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos concurrirá con una candidatura propia a las elecciones en Aragón y recrimina a otras formaciones de izquierda, como Chunta Aragonesista o IU, que no hayan atendido su propuesta de emular una candidatura que siguiera el modelo de Unidas por Extremadura.

Así lo han trasladado desde la formación morado para detallar que en los comicios del 8 de febrero irá en una lista propia encabezada por su dirigente María Goicoechea.

De esta forma, el escenario de fragmentación electoral se cierne en la izquierda más allá del PSOE y todo apunta a que habrá tres candidaturas en el espacio con listas de Chunta Aragonesista, IU y la de Podemos.

Al respecto, Podemos defiende que en Aragón propuso a otros actores de la izquierda conformar una candidatura que siguiera el modelo de Unidas por Extremadura, que el pasado domingo en los comicios autonómicos logró siete escaños y superó el 10% de los votos. Sin embargo, sostiene que esa propuesta no ha sido aceptada por el resto de formaciones, algo que el partido morado lamenta.

"Podemos Aragón se marca el objetivo de poner en pie a una izquierda para avanzar en derechos y hacer frente a la derecha y a la extrema derecha en las elecciones aragonesas con una candidatura amplia y plural", ha agregado el partido.

Asimismo, ha recordado que Goicoechea obtuvo el respaldo del 88% de la militancia de Podemos Aragón en la consulta celebrada del 19 y al 22 de diciembre, es técnica audiovisual, trabajó en medios como Aragón TV, fue directora del Instituto Aragonés de la Mujer (2019-2023) y ha participado activamente en movimientos feministas y vecinales.

Podemos Aragón considera "imprescindible esta candidatura nítidamente de izquierdas, dado que el PSOE ha demostrado ser incapaz de responder a problemas como el de la vivienda, ha multiplicado el gasto militar, y está rodeado de casos de corrupción y machismo --por los que se ha visto salpicada su candidata, Pilar Alegría--, algo que sólo genera decepción entre el electorado progresista y fortalece a la derecha y la extrema derecha".