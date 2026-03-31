IU, Sumar, Más Madrid y los Comunes se citan el 19 de abril en Sevilla para avanzar en su alianza

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre (d), la ministra de Sanidad, Mónica García (c), el coordinador federal de IU, Antonio Maillo (2i), la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández (i), y el ministro de Cultur - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes celebrarán el próximo 19 de abril en Sevilla un nuevo encuentro bajo el lema 'Un paso al frente', dando continuidad al celebrado en Madrid el pasado mes de febrero, para avanzar en la refundación de su alianza para afrontar las próximas elecciones generales.

Según han señalado fuentes de esas formaciones, este encuentro supone "un paso más en la construcción iniciada de una alianza común, compartida y abierta" de cara a los comicios generales inicialmente previstos en 2027.

El acto coincidirá en tiempo y lugar con la precampaña de las elecciones autonómicas de Andalucía, convocadas para el 17 de mayo, en la que IU, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Partido Verde-Equo concurrirán juntos.

EN PRECAMPAÑA ANDALUZA

De hecho, destacan que el lema 'Un paso al frente' es el mismo que los convocantes de la cita del 19 de abril emplean para apoyar la coalición 'Por Andalucía', que consideran "la mejor forma de plantar cara a la "nefasta gestión" llevada a cabo por el Gobierno andaluz del PP estos últimos cuatro años y a "las intenciones de la extrema derecha de hacer caer al PP una vez más en sus chantajes, como ocurre en otras comunidades", según las mismas fuentes.

Por otra parte, aseguran que continúan con el trabajo iniciado hace meses "para tejer un espacio más democrático, sólido" y con el objetivo de "cerrar las puertas a todas aquellas políticas conservadoras que resten derechos a la mayoría social de cualquier territorio y a nivel estatal".

En este contexto, reiteran su invitación a "todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora del Estado" a sumarse a este proceso, en velada alusión a Podemos, y señalan que "sus manos nunca han dejado de estar tendidas para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización".

Finalmente, desde estas formaciones, integradas en el Congreso con el nombre de Grupo Plurinacional Sumar, apuntan que hacer frente a "la grave involución que persiguen las fuerzas reaccionarias" en ámbitos como la sanidad, la educación o la vivienda "requiere del mayor y más amplio esfuerzo posible", por lo que esperan contar, como en el acto de Madrid, con la presencia de "referentes de la cultura, sindicatos y movimientos sociales".

PRESENCIA DE LOS MINISTROS DE SUMAR

En ese encuentro del pasado 21 de febrero tomaron la palabra la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, el líder de IU, Antonio Maíllo, el ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.

Además, contaron con el respaldo entre el público del Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la titular de Juventud, Sira Rego; junto a otras figuras relevantes del espacio como la exalcaldesa de Barcelona, el exministro y excoordinador de IU Alberto Garzón, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

No asistió la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras anunciar que no repetirá como candidata de este frente común de izquierdas a la Presidencia del Gobierno.

Este nuevo movimiento a la izquierda del PSOE se produce en plena precampaña andaluza, donde todavía no está claro el papel de Podemos tras los fracasos electorales en Aragón y Castilla y León. Este lunes, su secretario de Organización, Pablo Fernández, trasladó la "total mano tendida" al candidato de la coalición 'Por Andalucía' y líder de IU, Antonio Maíllo, para lograr un acuerdo que "permita desalojar" de la Junta a su presidente Juanma Moreno.

DIEZ DÍAS DESPUÉS DEL ACTO DE RUFIÁN Y PODEMOS EN BARCELONA

Además, el acto de Sevilla tendrá lugar diez días después del que protagonizarán en Barcelona el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos Irene Montero, con el objetivo de reflexionar sobre el futuro de la izquierda.

Rufián, que ya ha reiterado su disposición de participar en Andalucía en actos por la unidad de la izquierda, ya celebró con el mismo objetivo un acto en la capital con el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado; otro en Euskadi con Oskar Matute, de Bildu.