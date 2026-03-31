Maíllo valora la incorporación de Partido Verde en Por Andalucía: "Candidatura plural para abrir un nuevo ciclo"

El candidato de Por Andalucia a la Junta, Antonio Maíllo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha valorado este martes la decisión del Partido Verde Andaluz (Equo) de incorporarse a la candidatura para las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

En su cuenta en la red social X, Maíllo ha dado la bienvenida a Partido Verde a Por Andalucía, apuntando que "unir fuerzas, ensanchar el espacio progresista y construir una candidatura plural es el camino para abrir un nuevo ciclo político en nuestra tierra".

"Andalucía necesita alternativa, cooperación y proyecto compartido", ha indicado el candidato a la Junta.

En un comunicado de Por Andalucía, se señala que las organizaciones que integran la coalición valoran este paso de Partido Verde "como una expresión de madurez política y de compromiso colectivo".

"Tras meses de trabajo compartido, la coalición llega a la recta final con una candidatura amplia, plural y democráticamente respaldada, lista para presentarse ante la ciudadanía andaluza", según se señala.

Con el plazo de registro de la coalición fijado para el 3 de abril, Por Andalucía afronta esta fase "decisiva cohesionada y con un proyecto que representa la única alternativa real frente a las políticas de recortes y privatizaciones del PP". "Una coalición comprometida con recuperar la sanidad pública, garantizar el acceso a la vivienda y abrir un horizonte de futuro para la juventud andaluza", según la nota.

Por Andalucía reafirma su "vocación de construir una Andalucía más justa, democrática y solidaria, desde la unidad de las fuerzas de izquierdas y el diálogo permanente con la sociedad civil organizada".

