IU tilda de "vergonzosa" la posición del COI de mantener la presencia de Israel en las competiciones olímpicas

El diputado de Sumar Enrique Santiago a su llegada a una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha tildado de "vergonzosa" e "indefendible" la resolución del Comité Olímpico Internacional (COI), que ha reafirmado su decisión de mantener a Israel como participante legítimo en las competiciones olímpicas internacionales.

"La resolución del Comité Olímpico Internacional respecto a la participación de Israel nos parece vergonzosa, un poquito más vergonzosa, que ya era difícil, que la posición de la Unión Ciclista Internacional pero se han superado sobre todo por el doble rasero después de haber claramente excluido a Rusia", ha censurado en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso.

Santiago ha confrontado que los argumentos del COI son "indefendibles", dado que se vetó a Rusia tras su invasión a Ucrania pero no es capaz de hacerlo con Israel. Es más, ha reprochado que se den supuestas razones como que el país hebreo "no se había apropiado de equipos deportivos palestinos", cuando lo que hace es "exterminar directamente los equipos deportivos palestinos en cualquier tipo de deporte y de actividad".

A su juicio, la posición del Comité Olímpico Internacional evidencia que el deporte "ha perdido la finalidad de acercamiento de pueblos y de construcción de paz", para cada vez más desviarse "hacia caminos exclusivamente de obtención de lucro". Y ha lanzado que este organismo olímpico, aparte de esta "lamentable" posición, les tiene acostumbrados a estar "salpicado de escándalos de corrupción".

Finalmente, el dirigente de IU ha desgranado que su espacio político va a seguir trabajando para que Israel "no participe en ningún acontecimiento deportivo mientras incumpla las resoluciones de las Naciones Unidas" y mientras cometa genocidio.