IU valora que Rufián se postule pero avisa que el tiempo de las "proclamas" pasó: Hay que reunirse "con papeles"

Archivo - El diputado de Sumar Enrique Santiago a su llegada a una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha valorado que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se postule como posible candidato pero avisa que el tiempo de las "proclamas" se terminó y debe concretar su propuesta en una reunión y con "papeles encima de la mesa".

Durante una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogidas por Europa Press, ha opinado que son positivos los ofrecimientos como el que protagonizado por Rufián, que se mostró abierto a encabezar una candidatura si ayudaba a la unidad de las izquierdas, pero ha reivindicado que para construir un frente amplio electoral lo conveniente es "empezar la casa por los cimientos".

"Y rápido, a ser posible", ha urgido el portavoz parlamentario de IU para agregar que en España hay una pluralidad en la izquierda, propia de un país que es "plurinacional", y que IU siempre ha trabajado en el ámbito estatal y autonómico por forjar el "máximo de alianzas". Por ejemplo, ha aludido a la coalición Por Andalucía que congregó a múltiples partidos.

DESPEJAR PRIMERO QUÉ PARTIDOS QUIERES ESTAR EN LA UNIDAD

En todo caso, Santiago ha remarcado que está "bien que todo el mundo quiera sumarse a un proyecto amplio en la izquierda que optimice la ley electoral pueda hacerlo", pero ha proclamado que "ya ha pasado el tiempo de las proclamas".

"Ya estamos todos de acuerdo, todo el mundo ha dicho que está de acuerdo en ese proyecto y lo que corresponde es que nos sentemos con papeles sobre la mesa y hablemos de cosas básicas", ha apostillado para urgir a aclarar cuál será el programa de mínimos o qué formaciones van a estar en ese proyecto.

Al respecto, ha agregado que IU está dispuesto a estar en esta conversación que también debe definir las relaciones con las formaciones políticas que opten por desmarcarse de una candidatura de unidad.

HAY MUCHOS QUE PUEDEN SER CANDIDATOS

Solo después de que todas esas incógnitas estuvieran resueltas y pactadas, Santiago piensa que es el momento de hablar sobre quiénes son los candidatos y se congratula de que "surjan mucho y muchas" en la terna de opciones.

Así, ha agradecido el ofrecimiento de Rufián de presentarse como "candidato de todos" porque eso denota una "capacidad de sacrificio" que van a tener "muy en cuenta".