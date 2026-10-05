Iustitia Europa urge al TS a que tome medidas para "garantizar" que la 'ley de nietos' no afecte a las elecciones

Archivo - El presidente de la acusación popular de Iustitia Europa, Luis María Pardo, a su llegada al Tribunal Supremo, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido Iustitia Europa ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que "acuerde las actuaciones de ejecución y concreción que resulten necesarias" para "garantizar" que la suspensión cautelar del voto de extranjeros nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' que acordó el pasado septiembre sea aplicada en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha solicitado en un escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que interesa que la petición se tramite de manera "urgente".

El partido reclama que "acuerde las actuaciones de ejecución y concreción que resulten necesarias para garantizar que las medidas cautelares adoptadas por esta sala desplieguen plena eficacia en las elecciones generales de 29 de noviembre antes de que las inscripciones concernidas puedan producir efectos dentro del procedimiento electoral".

Iustitia Europa señala en el escrito que, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya convocado elecciones para el 29 de noviembre, el censo electoral de referencia es "el cerrado a 1 de agosto de 2026", antes de la suspensión cautelar que acordó el Supremo.

"En consecuencia, entre las inscripciones incorporadas al censo electoral vigente pueden encontrarse personas comprendidas en el ámbito subjetivo respecto del cual la Sala acordó cautelarmente la suspensión de efectos electorales", aduce.

Y recuerda que el Supremo paralizó "la inscripción censal" para quienes todavía no figuraban inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y, para quienes ya se encontraban inscritos, acordó "la suspensión de los efectos electorales de su inscripción respecto de los procesos electorales que pudieran convocarse mientras permaneciera vigente la medida".

Por ello, también pide "determinar, dentro del censo cerrado a 1 de agosto de 2026, qué inscripciones se encuentran sujetas a suspensión de efectos electorales y cuáles quedan comprendidas en la excepción expresamente prevista por el auto" de la Sala que paralizó la llamada 'ley de nietos'.

El Supremo paralizó cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el CERA que consiguieron la nacionalidad a través de la 'ley de nietos' y las nuevas inscripciones para preservar "la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados", ante la "magnitud" del aumento del censo.

La Sala argumentó que el "incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA", que además está "en constante aumento", puede "afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados".