La izquierda alternativa recibe con dudas y cautela la opción de adelanto electoral, con sectores a favor y en contra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia de viv - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La izquierda alternativa se mantienen expectantes ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales tras decaer en el Congreso los decretos de vivienda. Un escenario que diversas fuentes de este espacio ven factible pero que acogen con disparidad de criterio sobre si una llamada inminente a las urnas es lo más idóneo.

Por un lado, hay dirigentes a la izquierda del PSOE que ven perjudicial convocar comicios este año y alertan que los partidos estatales aún tienen muchas incógnitas por resolver, como el candidato de los partidos de Sumar o si habrá al final confluencia con Podemos.

Mientras, otras voces consideran que el adelanto electoral es deseable para salir a la ofensiva, aprovechar la movilización social por el derecho a la vivienda, generada por el desahucio de Maricarmen, y arremeter contra la posición 'antisocial' de PP y Vox.

Entre tanto, otros sectores ya asumen que la opción de los comicios anticipados ya se ha instalado en la agenda pública y consideran que el presidente ya solo le queda escoger el momento adecuado para disolver las Cortes Generales.

De momento, las principales partidos de izquierda se han mostrado prudentes sobre la hipótesis de las elecciones nadie en este espacio descarta la posibilidad de elecciones anticipadas, aunque nadie las descartaba.

SUMAR MUEVE FICHA CON UNA CUMBRE ESTE DOMINGO

Por ejemplo, los partidos de Sumar van a celebrar una reunión este domingo para analizar el escenario político y han reivindicado que están preparados para cualquier escenario, incluido el electoral. A falta de detalles, se convocará a todas las fuerzas que forman parte del grupo parlamentario en el Congreso y su contenido también dependerá de cómo evoluciona la movilización social del sábado.

Pese a que fuentes internas del socio minoritario desgranan que no se prevé anuncio de candidato ni de la marca de la candidatura, ciñendo la cumbre a evaluar la situación política provocada por el rechazo a los decretos de vivienda, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado abiertamente que se acelere la designación del candidato y el nombre que tendrá la papeleta, que tiene que aspirar a ser un frente amplio muy "extenso".

Mientras, dirigentes como los ministros Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy se limitaban a decir que el adelanto electoral es una decisión exclusiva de Sánchez y que la izquierda estará a la altura.

Otras fuentes del socio minoritario consideran que la legislatura no da más de sí, dado que Junts se ha situado junto a PP y Vox de forma definitiva, y argumentan que lo acertado sería activar la carrera electoral aprovechando que sus bases están movilizadas por las protestas con la vivienda. Además, aprecian que en el seno del PSOE hay una corriente importante que está demandado comicios inmediatos.

HAY MUCHAS INCÓGNITAS AÚN EN LA OFERTA ELECTORAL DE LA IZQUIERDA

Sin embargo, otros sectores de este espacio discrepan advierten que un adelanto electoral es perjudicial porque les coge desorganizacios.

Por ejemplo, un dirigente relevante del ala minoritaria del Ejecutivo admite que hay incógnitas aún que resolver sobre la candidatura de Sumar, colmo por ejemplo cuántos serán los partidos intengrantes de la candidatura y sobre todo el cabeza de lista. También alberga dudas sobre si la protesta social que está activa ahora en la calle se vaya traducir necesariamente en apoyo electoral para la izquierda.

Otro integrante del grupo plurinacional avisa que un adelanto electoral sería un golpe y creen que faltan muchos mimbres para rearmar una candidatura unitaria. Mientras, otra voz destacada desgrana que tienen que lidiar con la posibilidad de ir a las urnas antes de que termine el año, pero piensa que la prioidad ahora es que la derecha sufra el coste político de tumbar las medidas antidesahucios y de prórroga de alquiler.

Asimismo, otras fuentes apuestan que al final Sánchez no activará el adelanto electoral y tratará de redoblar su apuesta en vivienda aprobando más medidas, pero sin consenso de Junts y con la finalidad de que PP y Vox queden desibujados ante la opinión pública.

En el lado de la izquierda soberanista advierten que un adelanto electoral sería irresponsable cuando a la izquierda del PSOE carecen de un liderazgo electoral y los partidos estatales están claramente debilitados.

Por ejemplo, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe con "cabeza fría" y tenga en cuenta que "no tienen nada a su izquierda para poder sumar" si disuelve las Cortes para adelantar las elecciones generales.

PODEMOS CREE QUE LA CALLE NO QUIERE AHORA ELECCIONES

A su vez, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sostiene que la gente en la calle "no quiere elecciones, sino soluciones" y ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aún tiene en su mano el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes del partido morado intuyen que esta derrota parlamentaria es la "percha idónea" que suele emplear Sánchez para maniobras como el adelanto electoral, pero también consideran que ahora es el peor momento y un error puesto que la prioridad es que dejar que la movilización social siga con el protagonismo.

Respecto a la posibilidad de un frente unitario conjunto de la izquierda alternativa, recalcan que ya han puesto sus cartas sobre la mesa y han sido muy claros con su propuesta de celebrar primarias abiertas para medir la correlación de cada partido en las listas electorales. Así, han recalcado que son las otras organizaciones las que no han respondido a esta oferta y que la pelota está en su tejado.