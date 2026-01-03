Izquierda Unida acusa a Estados Unidos de romper la soberanía de Venezuela tras el ataque "criminal" en Caracas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha condenado el ataque de este sábado como una "agresión militar criminal" por parte de Estados Unidos sobre varias áreas de Venezuela y en su capital Caracas que rompe la soberanía actual del país.

"Condenamos los bombardeos de EE.UU. en Caracas y otras zonas de Venezuela, en una agresión militar criminal que viola su soberanía y pone en riesgo a la población civil", ha manifestado Antonio Maíllo a través de su cuenta personal de la red social 'X'.

Maíllo ha manifestado también su solidaridad con el pueblo venezolano y ha reclamado a la política nacional e internacional unión frente a la guerra y el imperialismo. "Debemos unirnos frente a la guerra y el imperialismo. Solidaridad con el pueblo venezolano".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago ha acusado al presidente estadounidense Donald Trump de "ignorar la ley internacional" y ha aclamado a los mandatarios internacionales el fin "inmediato" de los bombardeos en Venezuela.

"EE.UU. está bombardeando Venezuela. Donald Trump ataca a un país hermano, ignorando la ley internacional. Toda nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. La comunidad internacional debe exigir de inmediato el fin de la agresión", ha argumentado Santiago.