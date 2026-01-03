Izquierda Unida acusa a Estados Unidos de romper la soberanía de Venezuela tras el ataque "criminal" en Caracas

sábado, 3 enero 2026
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha condenado el ataque de este sábado como una "agresión militar criminal" por parte de Estados Unidos sobre varias áreas de Venezuela y en su capital Caracas que rompe la soberanía actual del país.

"Condenamos los bombardeos de EE.UU. en Caracas y otras zonas de Venezuela, en una agresión militar criminal que viola su soberanía y pone en riesgo a la población civil", ha manifestado Antonio Maíllo a través de su cuenta personal de la red social 'X'.

Maíllo ha manifestado también su solidaridad con el pueblo venezolano y ha reclamado a la política nacional e internacional unión frente a la guerra y el imperialismo. "Debemos unirnos frente a la guerra y el imperialismo. Solidaridad con el pueblo venezolano".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago ha acusado al presidente estadounidense Donald Trump de "ignorar la ley internacional" y ha aclamado a los mandatarios internacionales el fin "inmediato" de los bombardeos en Venezuela.

"EE.UU. está bombardeando Venezuela. Donald Trump ataca a un país hermano, ignorando la ley internacional. Toda nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. La comunidad internacional debe exigir de inmediato el fin de la agresión", ha argumentado Santiago.

