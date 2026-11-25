Archivo - El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón (c), a 17 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha hecho un llamamiento a "todos" los que trabajan en la justicia a compartir el "compromiso" de defender la "independencia judicial" ante los "ataques" desde la política a los tribunales.

"Creo que es el reto que debemos todos asumir, en el que debemos todos estar firmemente comprometidos", ha expresado este miércoles al recibir el Premio a la Independencia que le ha otorgado 'Confilegal' y ha recibido de manos de la Defensora del Pueblo en funciones, Teresa Jiménez-Becerril.

Luzón ha incidido en que "en estos tiempos" los jueces y los tribunales "reciben ataques de forma muchas veces generalizada, más que puntual, que nada tienen que ver con la crítica, críticas que son admisibles, que son hasta bienvenidas" entre juristas.

"Pero ante estos ataques que, como ha dicho en ocasiones la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), socavan el Estado de derecho, tenemos todos en general que mantener un compromiso firme en defensa de la independencia judicial y también de la Fiscalía", ha abundado, apelando a jueces, fiscales, abogados y demás operadores jurídicos.

Aquí, ha señalado que, frente a los ataques de "terceros" y del "poder político", "solo el fiscal general del Estado puede garantizarnos al resto de fiscales" esa independencia, y ha remarcado que garantizarla en los tribunales es "una misión constitucional esencial".

El jefe de Anticorrupción ha hecho hincapié también en la "lealtad institucional" y al superior jerárquico, en su caso la fiscal general del Estado, algo que "está en la naturaleza de cualquier fiscal".

Con todo, ha reivindicado a la vez la lealtad a los "propios principios", lo que "implica no renunciar, no traicionar" los "más esenciales". "No hay ningún principio por el que valga la pena luchar más que el respeto y el cumplimiento de la ley. Eso, en definitiva, es el Estado de derecho y quizá también es la esencia y la garantía de la independencia", ha concluido.