El jefe económico de Moncloa niega contactos con Leire Díez: "No soy ningún fontanero de ninguna cloaca"

El director de la de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha Vázquez, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Jun. (MADRID) -

El director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Manuel De la Rocha, ha negado este martes en el Congreso haber mantenido reuniones o incluso contactos con Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE' que supuestamente se ocupaba de desacreditar a jueces, fiscales y policías que investigaban al PSOE: "Yo no soy ningún fontanero de ninguna cloaca", ha proclamado.

Aprovechando la presencia del asesor económico del presidente Pedro Sánchez en la Comisión Mixta (Congreso-senado) de Seguridad Nacional, donde había sido citado para hablar de los movimientos en Indra, el PP y Vox quisieron sacar a colación las investigaciones judiciales del 'caso Leire'.

Para el 'popular' Rafael Hernando, la trama de Leire Díez tenía "un brazo en Moncloa" en el que De la Rocha tenía "un papel fundamental y capital". "Existía una fontanera política y existía un fontanero económico que es usted", le ha dicho.

"NUNCA, NUNCA, NUNCA"

"Yo no soy ningún fontanero de ninguna cloaca --ha protestado el alto cargo de Moncloa--. Llevo treinta años de experiencia profesional, he trabajado en tres organismos internacionales en cuatro países, llevo ocho años al frente de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y nunca, nunca, nunca he estado en una reunión en la que se haya tocado ningún tema que no se ajustara absolutamente a la legalidad".

De la Rocha ha lamentado "el barro" y el tono del PP remarcando que "nunca" en su carrera profesional nadie se había dirigido a él en esos términos.

El portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, también ha incidido en el tema pidiendo a De la Rocha que explique su presencia en las agendas de Leire Díez y qué relación mantuvo con la 'fontanera el PSOE'.

El jefe económico de Moncloa se ha declarado sorprendido por su presencia en los 'papeles' de Leire y ha estado mirando su agenda pero no ha encontrado nada. "Yo me he visto con miles de personas en estos ocho años, he revisado con mi equipo ocho años de reuniones, porque me puede fallar la memoria, pero no tengo ninguna constancia de haberme reunido, saludado, hablado o intercambiado ningún mensaje con esta señora", ha zanjado.

Es más, ha relatado que hizo un "esfuerzo" adicional para ver si, por casualidad, Leire Díez estaba en alguna reunión a la que él asistiera, pero tampoco. "El resultado es que no he tenido ningún contacto con esta señora a lo largo de todos estos años", ha zanjado.

ES NORMAL REUNIRSE CON DIRECTIVOS DE EMPRESAS

Por otro lado, el responsable económico de Moncloa se ha referido a su participación en los rescates a empresas estratégicas durante la pandemia y de los que se beneficiaron compañías como Plus Ultra. A este respecto, De la Rocha se ha limitado a decir que su cargo implica reunirse con muchos directivos de empresas, que su participación en los rescates entró "dentro de la normalidad" y de la "legalidad", y que se basó principalmente en reuniones con otros miembros del Gobierno para conocer "de primera mano" asuntos relevantes en materia económica.

Respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, De la Rocha se ha limitado a explicar que coincidió con él en uno de los 50 actos que mantuvo con empresarios por los fondos europeos tras la pandemia, un seminario que moderaba el expresidente, pero ni siquiera asistió porque no fue en persona, sino virtual, y no hubo "nada fuera de la normalidad".