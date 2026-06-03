El jefe de la UCO hasta 2025 desveló presiones para "ponerse de perfil" en la investigación del hermano de Sánchez

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a su llegada a la tercera jornada de un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz - Andrés Rodríguez

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El que fuera jefe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte del que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO) para "ponerse de perfil" en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa".

Según consta en el sumario del 'caso Leire Díez', al que ha tenido acceso Europa Press, el actualmente general responsable de la Jefatura de Servicios Técnicos, dependiente del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, aludió ante los agentes de la UCO a una reunión que se celebró el 12 de julio de 2024.

El que fuera coronel jefe de la UCO relató el pasado 27 de mayo que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos --antecesor de la actual directora, Mercedes González--, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era "totalmente prospectivo y malintencionado".

Según recoge la UCO, el exdirector de la Guardia Civil apuntó que la "credibilidad estaba por los suelos" y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo "analizado y que no haya nada".

El entonces jefe de la UCO se opuso a la pretensión del director general, al señalar que era "materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial".

En dicha reunión de julio de 2024 también participaron el Jefe de Policía Judicial y el Director Adjunto Operativo (DAO), un cargo que asume desde diciembre de 2023 el teniente general Manuel Llamas.

El atestado de la UCO menciona una segunda reunión, el 16 de julio de 2024, en la que el DAO se trasladó a dependencias oficiales de la UCO para interesarse por la investigación del hermano de Sánchez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, cuyo juicio se está celebrando desde la semana pasada.

"Por parte del DAO se indicó a los presentes que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de 'que nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa", indica.

Los agentes de la UCO también se interesaron por diferentes informaciones reservadas abiertas a agentes que investigaban causas judiciales, motivo por el que tomaron declaración a varios mandos de la Guardia Civil.