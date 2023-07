La JEP constata que TV3 infringió la neutralidad informativa en un reportaje sobre Vox

Vox prohibió a TV3 en su sede electoral pese a que la Junta instó a dejarles entrar



BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona ha constatado que un reportaje del Telenotícies Vespre de TV3 sobre Vox emitido el 20 de julio, durante la campaña de las generales, infringió el principio de neutralidad política.

El acuerdo, consultado por Europa Press este viernes, responde a una denuncia de Vox por esta emisión en el penúltimo día de campaña, y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) puede recurrirlo en las próximas 24 horas ante la Junta Electoral Central (JEC).

El reportaje afirmaba que "las premisas de Vox se basan en la mentira" y describía su discurso como centrado en la xenofobia contra la inmigración, la beligerancia contra el feminismo y el peligro del independentismo.

Los jueces consideran que estas alusiones "expresan, sin disimulo alguno, una posición abiertamente contraria" a Vox, de las que valoran que pueden ampararse en la libertad de expresión e información pero no en el principio de neutralidad informativa.

También señalan que las expresiones del reportaje son incompatibles "con la necesidad de que todas las formaciones concurran en el proceso electoral en igualdad de condiciones", y creen que la emisión supuso una desventaja para Vox y, en consecuencia, un beneficio para el resto de formaciones.

NO HABRÁ SANCIÓN

Los jueces descartan acompañar su decisión de un requerimiento a los responsables de TV3 para que no repitan informaciones similares, porque creen que "ha perdido toda la utilidad" al haber terminado el periodo electoral, y tampoco ven procedente abrir un expediente sancionador, que está reservado para los casos más graves.

La noche electoral, Vox no permitió que TV3 entrara a su sede electoral de Barcelona a raíz de este reportaje, afirmando que había decidido "no permitir el acceso de la televisión pública catalana a sus actos hasta que no cese la actitud de linchamiento y manipulación" contra su partido.

La CCMA se opuso, pidió amparo a la JEP para que le permitiera acceder y los jueces ordenaron a Vox dejar entrar a los periodistas de la CCMA, pero el partido replicó que la JEP "no puede adoptar medidas provisionales sobre un acto que no se ha celebrado".