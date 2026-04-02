JJpD critica la "falta de transparencia" del CGPJ al incrementar las retribuciones de sus vocales sin hacerlo público

Archivo - Imagen de la mano de un juez, con la toga negra que visten en las vistas orales. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha criticado la "falta de transparencia" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras decidir incrementar las retribuciones de sus vocales sin hacer público ese acuerdo.

En este marco, la asociación judicial ha denunciado que las políticas de transparencia deben presidir la actuación de todos los organismos públicos y ha reprochado al CGPJ no haber trasladado a la opinión pública una decisión que, a su juicio, "era forzoso de hacer".

Asimismo, ha señalado que, pese a haberse conocido el acuerdo a través de informaciones periodísticas, este sigue sin aparecer en el portal de transparencia del órgano.

JJpD ha reclamado además al Consejo "mayor responsabilidad" en la fijación de sus prioridades y ha recordado que, cuatro meses después de la generalización de los Tribunales de Instancia en toda España, aún no se han reformado los reglamentos que regulan aspectos esenciales para su funcionamiento.

Según la asociación, esta situación deja a la Administración de Justicia "sin indicaciones fundamentales" para afrontar la reorganización del trabajo judicial, por lo que considera que la premura y el consenso deberían centrarse en estas cuestiones "esenciales para el servicio público", y no en una "innecesaria elevación" de las remuneraciones de las vocalías cuya "insuficiencia", subraya, "no se ha demostrado".

CONDECORACIÓN AL ANTERIOR CONSEJO

Por otro lado, JJpD ha criticado también la reciente decisión del CGPJ de promover una condecoración en reconocimiento a las personas que integraron el anterior Consejo, al considerar que esa medida resulta "incompatible" con el papel que desempeñó el órgano durante el periodo de bloqueo en su renovación.

En este sentido, ha señalado que la actitud del anterior CGPJ "facilitó el ilegal e irresponsable bloqueo" de su renovación, lo que, a su juicio, causó "un perjuicio profundo" a la credibilidad de la institución y a la confianza ciudadana en la misma, por lo que ha advertido de que "defender las instituciones es no blanquear el pasado más que sombrío de esos años".