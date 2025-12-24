Jordi Sevilla cree que Sumar debería salir del Gobierno si no les hacen "ni puñetero caso": "Sería lo coherente"

El economista y exministro de Administraciones Públicas de España Jordi Sevilla, durante una entrevista para Europa Press. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Administraciones Públicas y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, considera que lo "coherente" sería que Sumar saliera del Gobierno si finalmente Pedro Sánchez no hace la remodelación que pide Yolanda Díaz y también cree que el resto de partidos que apoyaron la investidura deberían exigir elecciones si de verdad están convencidos de las cosas que dicen. Pero en su opinión, sólo quieren "exprimir el limón".

Sevilla hacea así referencia a las palabras de la vicepresidenta segunda que ha pedido una remodelación profunda del Ejecutivo ante los casos de corrupción en el PSOE y los de acoso sexual que se han conocido en las últimas semanas. Sin embargo, lo que él hubiera esperado tras de escuchar a Yolanda Díaz es que presentara la dimisión y saliera del Gobierno después de que no la han hecho "ni puñetero caso". Eso, en su opinión, "sería lo coherente".

"La vieja frase de que obras son amores y no buenas razones" es aplicable aquí según recita el exministro. Y también critica al resto de partidos que apoyaron la investidura y que están "amagando permanentemente" pero que en el fondo "lo que quieren es exprimir el limón hasta la última gota".

Algo que le "repatea", según asegura porque el limón son su partido y su país. "Si de verdad están convencidos de las cosas que dicen, deberían explícitamente manifestarlo y exigir elecciones", ha exclamado. Va incluso más lejos y añade que si hiciera falta, deberían incluso apoyar "una moción de censura para convocar elecciones".

"EL LIMÓN YA NO TIENE MUCHO JUGO"

Sin embargo, no les cree y piensa que quieren alargar la situación "todo lo posible", pero advierte que esto ya da muy poco más de sí: "el limón ya no tiene mucho jugo". Así, está convencido de que el Gobierno no va a poder aprobar el "llamado cupo catalán", un modelo con el que él no está de acuerdo porque, alega, "no está en la Constitución" y a pesar de que algunos argumenten que no pasa nada por que también hay un cupo vasco, Jordi Sevilla recuerda que éste último sí está en la Carta Magna.

Aunque si él tuviera que "redactar de cero la Constitución, a lo mejor no lo ponía". En cualquier caso, cree que aunque el Ejecutivo consiguiera sacar adelante el cupo catalán en el Parlamento, está convencido de que esa sería "una de las primeras medidas que derogaría el próximo gobierno" si éste no es "de la misma línea".

En su opinión, el Ejecutivo debería estar centrado en aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica porque el actual es "injusto". Sin embargo, cree que lo tienen "aparcado en un cajón".

SÁNCHEZ Y FEIJÓO HAN JUGADO AL MISMO JUEGO CON VOX

El exministro también se ha pronunciado sobre el crecimiento de Vox del que asegura que tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo han jugado al mismo juego y ambos han contribuido a engordar la formación de Santiago Abascal.

Cree que el PP con su negativa a pactar cosas con el Gobierno, le echa en manos de Junts y el Ejecutivo, por su parte, "está empujando al PP en manos de Vox". Según asegura, parece que "la mayor oferta electoral" que va a presentar Pedro Sánchez es que sus votantes "tengan más miedo a un Gobierno donde esté Vox que cansados estén de él". "Si consigue eso, él (Sánchez) cree que puede seguir", ha expuesto.

LA POLARIZACIÓN NOS LLEVA AL CUADRO DE GOYA: "A GARROTAZOS"

Sin embargo, está convencido de que "la España que existe de verdad" es la que forman PSOE y PP y "no" la que se está construyendo con la "polarización artificial" que no sabe dónde lleva. El exministro considera que la historia de España de los últimos 200 años demuestra que cada vez que los españoles se han polarizado han acabado "como el cuadro de Goya, a garrotazos", aunque en este caso sean verbales.

En su opinión, Vox existe porque el sistema democrático ha fallado y uno de esos fallos es que no pactan PP y PSOE. De hecho, cree que hay "más conexión" entre estos dos partidos que entre PP y Vox o que entre el PSOE y sus "aliados actuales".

Por eso reprocha a ambos partidos es que estén enfrascados en este enfrentamiento en lugar de estar atentos a lo que ocurre en el mundo. Así, recuerda que se ha presentado recientemente la estrategia de Seguridad Nacional de EEUU donde se dicen cosas "gravísimas", como que la UE es un "lastre" para Estados Unidos y que, como consecuencia de eso, "se arrogan la capacidad de injerir en los países europeos para potenciar la extrema derecha que está alineada con Trump".

"Nos estamos jugando el futuro de la UE", ha exclamado y ha recriminado tanto a Feijóo como a Sánchez que no hayan dicho nada al respecto. "De esto no hablamos", ha remachado.