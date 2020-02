José María Múgica advierte de populismos y nacionalismos y avisa que "si se busca apoyos en lo peor, vendrá lo peor"

Publicado 08/02/2020 18:20:02 CET

En el homenaje a Fernando Múgica en San Sebastián pide un "esfuerzo de unidad de las fuerzas democráticas y que creen en la Constitución"

SAN SEBASTIÁN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hijo del abogado y dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado hace 24 años por ETA, ha advertido este sábado en San Sebastián de "populismos y nacionalismos identitarios" y ha afirmado que "si se busca apoyos en lo peor, vendrá lo peor". Además, ha llamado a "preservar el legado" de la unidad contra ETA y ha pedido "un enorme esfuerzo de unidad democrática, de las fuerzas democráticas, de las fuerzas que creen en la Constitución".

La familia de Fernando Múgica le ha rendido homenaje, a él y a todas las víctimas del terrorismo, este sábado en el cementerio de Polloe hasta el que se han acercado, entre otros, su viuda, Mapi Heras, sus hijos José María y Ruben, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, otras víctimas de ETA como la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, la hermana de Joseba Pagazaurtundua, Maite Pagazaurtundua o el periodista Gorka Landaburu, que sobrevivió a un atentado de ETA.

También han participado en este acto de memoria el diputado el PP Adolfo Suárez Illana, el concejal de Barcelona y ex primer ministro de Francia Manuel Valls, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, el exparlamentario de UPyD Gorka Maneiro y la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

José María Múgica ha recordado que el terrorismo de ETA era la expresión de "un modelo totalitario de exterminio, de limpieza, de eliminación del discrepante a través de sus viejas voces de odio, de exclusión, de rencor".

Además, ha apelado a la memoria para reflexionar sobre el hecho de que "todos, pensáramos como pensáramos, a derecha, a izquierda, a lo que fuera, nos unimos". "Este era un combate que nos convocaba a todos, a lo mejor de la condición humana que quería defender la vida y la libertad y combatir ese proyecto totalitario que asesinaba", ha señalado.

A su juicio, hay que recordar "esa capacidad de unión, esa capacidad enorme de manifestación" entre todos los ciudadanos y ha puesto en valor ese "hermoso legado de unidad, de combate, de persecución del criminal hasta su derrota". "Tenemos que entender que se trata de preservar aquel legado de unidad que entre todos construimos", ha dicho, porque "la democracia y la libertad no es un bien eterno, es un bien por el que hay que pelear".

Múgica ha destacado que "hace poco más de 40 años las mejores voluntades, los mejores afanes se conjuraron para construir la ambición de la mejor España, nuestra casa común, donde todos los españoles cabemos, la Constitución, que contiene nuestra carta de libertades y de igualdad".

En este sentido, ha señalado que la Constitución "tiene que ser preservada por todos nosotros" porque "hoy sabemos que los viejos demonios que arrasaron España y Europa están desgraciadamente de vuelta, que el proyecto totalitario que encarnó el terrorismo aquí en el País Vasco es un proyecto que pervive desgraciadamente".

Además, ha alertado de "los peores demonios de nuestra historia, los populismos, tengan la etiqueta que tengan, a la extrema derecha, que sea Vox, o a la extrema izquierda". También ha apuntado que "los nacionalismos identitarios son proyectos de ruido y de furia, de división y de confrontación, de cavar trincheras, de reproducir los peores horrores de las dos Españas".

"Aquello conseguimos quebrarlo hace 40 años en un proyecto de ambición, de ilusión, de personas de buena voluntad que consideraban que el otro español que reza su dios, que piensa distinto que yo, no es sólo que sea mi complementario, es que lo necesito para ser mejor yo mismo", ha afirmado, para añadir que es fue "el gran triunfo de España en los dos últimos siglos".

"La democracia se tiene que defender, ser militante, tenemos que proteger nuestras instituciones, nuestras leyes, que son de todos nosotros, que nadie tiene derecho a saltar nuestras leyes, usurpar lo que es de todos nosotros", ha incidido.

Ello requiere, en su opinión, "un enorme esfuerzo de unidad democrática, de las fuerzas democráticas, de las fuerzas que creen en la Constitución". "Esas fuerzas centrales no pueden acabar tironeadas por populismos, ni por nacionalismos identitarios, porque si se busca apoyos en lo peor, vendrá lo peor", ha advertido.

Por ello ha abogado por "romper esa dinámica que nos está conduciendo a una ruptura, una división y una confrontación creciente en la sociedad española" y decir "basta a todo eso". "Necesitamos la mejor ambición de restablecer la unidad y el encuentro de todos nosotros", ha sostenido. En su opinión, se requiere de una "conversación fraternal" entre todos los españoles para ver cómo abordar los desafíos a futuro.

"CONCORDIA"

Suárez Illana ha recordado que hace 40 años "llegó a este país la concordia", que es "el respeto al discrepante, al que no piensa como yo, al que no ha nacido en mi comunidad y no tiene mis mismas creencias religiosas, pero no es mi enemigo, es mi complementario porque solo con él podré yo y podrá él alcanzar sus metas". Además, ha señalado que una sociedad "es de verdad progresista cuando defiende los dos principales valores del hombre, la vida y la libertad".

En este contexto, ha destacado que Múgica fue "un defensor de la vida, entendida como la expresión y el deseo de ser lo mejor" asi como "de la libertad entendida como compromiso".

Por su parte Valls, ha señalado que ETA mató a Fernando Múgica "porque era un militante de la libertad, por supuesto un socialista, pero antes de todo un defensor de la libertad y de España".

A su juicio, actos como el de este sábado en su memoria sirven para "recordar que aquí se derrotó el terrorismo, que el terror no ganó, porque España, la Constitución del 78, la concordia, los valores de la Constitución eran más fuertes que el terrorismo".

"Se derrotó al terrorismo porque la sociedad supo decir no y por una cooperación europea y una cooperación increíble entre España y Francia", ha apuntado. Además, ha destacado que aunque la memoria "es muy importante", recordar "no es suficiente", y no tiene que ser "una nostalgia, sino que tiene que servir para el futuro".

"No hemos ganado y podemos perder el relato, la historia, que sirve en esta guerra pacífica, democrática y con valores contra el nacionalismo que siempre es guerra, que siempre es odio, contra el populismo", ha señalado.

Maite Pagazaurtundua, por su parte, ha recordado que este sábado también se cumplen 17 años del asesinato de su hermano por ETA, ha señalado que hace falta "pedagogía y democracia militante y sostenible" frente al terrorismo.

Además, ha criticado a quienes no han condenado la historia del terror de ETA, "algo tan sencillo como decir si el fin justifica los medios o no". "Con una respuesta clara, no ambigua, a esto podríamos tirar hacia adelante de una manera muchísimo más limpia en la sociedad vasca", ha aseverado.

"DEMOCRACIA SOSTENIBLE"

Además, ha explicado que la democracia "militante y sostenible" quiere decir "no engañarse con palabras ambiguas, en lo que es más importante en la democracia, el imperio de la Ley" y creer en él. A su juicio, la "reconciliación social con perseguidores que no condenan la historia del terror no sería sino un enorme modelo de síndrome de Estocolmo".

Pagazaurtundua ha sostenido que en estos tiempos de "posterrorismo con claro-oscuros" hay que ser "demócratas militantes", porque de lo contrario "la democracia no será sostenible".