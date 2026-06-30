Juan Bravo insinúa que el Gobierno no destituye a la recién imputada presidenta de Sepi porque necesitan "tapar" algo

Archivo - El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha insinuado hoy que el Gobierno no destituye a la presidenta de la Sepi, recién imputada por la Audiencia Nacional por los rescates del holding empresarial del Estado, porque necesitan "tapar" algo.

Así lo ha señalado el dirigente 'popular' durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, a raíz de la imputación de la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, junto con otras 24 personas más en el 'caso Leire'.

Juan Bravo considera que la presidenta de Sepi no puede seguir en este cargo y aunque cree que ella debería dimitir por respeto al trabajo y al puesto que desempeña, el Ejecutivo no tiene que esperar a que lo haga sino que tendría que destituirla.

"Ellos sabrán por qué no lo hacen o qué necesitan tapar y por qué no se quieren enfrentar a esta persona", ha espetado insinuando de esta forma que el Ejecutivo podría estar intentando ocultar algo.

En este sentido, ha advertido que "merece una reflexión" el hecho de que este cargo directivo, que está al cargo de la gestión de una empresa tan importante, esté imputado junto con otras 24 personas ya que para los españoles "no es de recibo".