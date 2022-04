Juan Lobato (PSOE) no cree que ayude a la plataforma de Yolanda Díaz que Colau esté imputada y se investigue a Oltra

Aunque no cree que el proyecto dependa de esto, sí piensa que el espacio de ideología comunista necesita ir unido para lograr más representación

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha asegurado que no cree que la imputación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la investigación a la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ayude a la nueva plataforma que quiere impulsar Yolanda Díaz en los próximos meses. En su opinión, lo ideal es que ese espacio de la izquierda "de ideología comunista" vaya unido si quiere tener capacidad de representación.

Colau declaró a principios de marzo ante el Juzgado de Instrucción 21 del TSJ de Cataluña, como investigada por presunta malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades sociales. La Fiscalía Anticorrupción abrió la investigación a raíz de una querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD).

Mientras que un juzgado de Valencia, respaldado por la Fiscalía, ha pedido al TSJ de la comunidad valenciana que impute a la vicepresidenta de la región, Mónica Oltra, por el caso del encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

En una entrevista con Europa Press, Lobato ha explicado que no cree que el proyecto de la vicepresidenta segunda dependa de esas imputaciones. "No creo que esos calendarios judiciales sean la clave decisiva sobre si arranca o no la plataforma que está planteando Yolanda Díaz", ha recalcado.

En su opinión, esta platarforma surgirá si hay "un consenso amplio" entre las "tendencias, partidos, corrientes y mareas" con las que la vicepresidenta segunda del Gobierno quiere trabajar para plantear una alternativa a la izquierda del PSOE. Según el dirigente socialista, los integrantes del nuevo proyecto político deben ser capaces de "tener y compartir una necesidad estratégica de actuar conjuntamente".

Preguntado sobre si la plataforma tendría futuro si no cuenta con la formación de Íñigo Errejón, Más País, Lobato ha apuntado que si todas las formaciones que puedan integrar este espacio político no se presentan a la sociedad "de una forma única", porque no haya "acuerdo" entre estas corrientes, se puede generar "una dificultad amplia" para "obtener representación parlamentaria" debido al sistema electoral español. "Y ahí la importancia que tiene el que pudieran ser capaces de unificar", ha indicado.

El secretario general del PSOE-M ha explicado, en este sentido, que la futura plataforma ya representa "una parte minoritaria de la sociedad", que tiene "esa ideología comunista" --"dicho con todo el cariño", ha recalcado-- que "existe" y "tiene cierto peso", por lo que ha insistido en apostar por la unidad.

A este respecto, Lobato ha defendido que "es bueno para la mayoría demócrata y progresista" de España que se funde un proyecto "más allá de la izquierda del PSOE", a la par que ha reiterado que "esa parte que representa al comunismo, a Podemos y a Más País" pudiera tener "una plataforma o partido único" que represente a los votantes de esa ideología. "Es lo deseable para el buen funcionamiento democrático del país, pero no depende del PSOE, evidentemente", ha dicho.

"SOLIDEZ INDUDABLE" DEL GOBIERNO DE COALICIÓN

Por otra parte, Lobato ha defendido "la estabilidad y la robustez" del Gobierno de coalición que forman PSOE y Unidas Podemos, "el primero en la historia de la democracia" que, según ha recordado, parecía "muy complejo de sostener por las personalidades que había, con Pablo Iglesias o Yolanda Díaz".

El dirigente socialista ha subrayado la "estabilidad" y la "solidez indudable" del Ejecutivo que se mantiene, a su juicio, incluso "en situaciones tan complejas" como en las discrepancias en el Sáhara Occidental o la guerra en Ucrania. Así, ha asegurado que Unidas Podemos está en "proceso de decisión" de si son capaces "como izquierda comunista, Podemos y Más Madrid", de presentarse "en una única plataforma".