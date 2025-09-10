Jucil pide a la 'número dos' de Interior un plan de choque en la Guardia Civil ante las "carencias de personal y medios"

La secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Aina Calvo, en la reunión con los miembros de la asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) - JUCIL

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha tenido una reunión que ha calificado como "clave" con la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Aina Calvo, en la que le ha reclamado que impulse un plan de choque ante la "situación límite" que vive este cuerpo policial por la "carencia de personal y la obsolescencia de medios e infraestructuras".

Los representantes de Jucil entregaron a la 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior un informe en el que detallaban medidas para hacer frente a diferentes problemáticas internas, como la "histórica desigualdad" que sufren en comparación con otros cuerpos como la Policía Nacional en cuestiones como el pase a la reserva voluntario.

Según han explicado en un comunicado, también han vuelto a pedir la equiparación salarial y la profesión de riesgo, además de expresar su "profundo malestar" por lo que califican como "desmantelamiento" de la Guardia Civil en Cataluña o en el Campo de Gibraltar, donde denuncian que la lucha contra el narcotráfico se ha librado en "condiciones de inferioridad desde la desaparición de la unidad OCON-Sur".

Otro de los puntos centrales de la reunión ha sido la "peligrosa brecha tecnológica y operativa" existente entre la Guardia Civil y las organizaciones criminales, habida cuenta de las diferencias existentes por el uso de vehículos de última generación, armamento sofisticado y drones.

La asociación profesional también aprovechó la reunión con la secretaria de Estado para pedir soluciones al "lamentable" estado de muchas dependencias de la Guardia Civil o para reclamar una actualización de las dietas.