Jueces y fiscales convocan un paro el miércoles en rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno

Reclaman "la retirada" del proyecto de ley que pretende modificar el acceso a ambas carreras y del que reforma la Fiscalía

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han convocado un paro de diez minutos para las 12 horas del miércoles a las puertas de las sedes judiciales para expresar su rechazo a dos de los proyectos de ley anunciados recientemente por el Gobierno: el que pretende modificar el acceso a ambas carreras y el que busca reformar la Fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales.

La medida fue anunciada el pasado 23 de mayo por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

En el comunicado de la convocatoria, las firmantes solicitaban "la retirada" del proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal al considerar que recoge "medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial", que no responde a "una verdadera demanda social" y que no contribuye a "solucionar los verdaderos problemas de la Justicia".

En aquel momento, las asociaciones también reclamaron "la retirada" del anteproyecto de ley que reforma que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora dirigen los jueces.

"Concluimos que el mismo supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora", manifestaron sobre el anteproyecto.

En este sentido, insistieron en que era necesario retirar el texto para "comenzar a construir un Estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal".

YA SE REUNIERON CON JUSTICIA

Tras la convocatoria, las firmantes enviaron al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes los informes que redactaron sobre ambas reformas. Y llegaron a reunirse el pasado 4 de junio con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y con las asociaciones progresistas que no se han sumado a la iniciativa para abordar los mencionados proyectos de ley.

La APM, la AJFV, FJI, la AF y APIF aseguraron que la reunión no fue "productiva" y recalcaron que Olmedo les había trasladado "de forma tajante" que el Gobierno no contempla retirar la reforma al acceso de las carreras judicial y fiscal.

"Parece claro que, en lo esencial, la postura del Ministerio es inamovible. No hay voluntad de retirar el proyecto, pero tampoco la hay de consenso y diálogo real, solo la de sacar lo que ya está en trámite, sin considerar esencialmente nuestras objeciones", apuntaron dichas asociaciones.

Con todo, se comprometieron a "acudir a todas las convocatorias del Ministerio que tengan por objeto avanzar en un verdadero estatuto profesional de jueces y fiscales". "Pero quede claro que no vamos a contribuir a aparentar que se nos escucha cuando en realidad no es así", avisaron.

Pese a la impresión de las asociaciones, fuentes ministeriales consultadas por Europa Press calificaron la reunión de "constructiva y respetuosa"; y aseguraron que desde el departamento que dirige Félix Bolaños se reiteró "la necesidad" de reformar la ley para "modernizar el acceso a las carreras, blindar las becas, garantizar los ascensos automáticos y estabilizar a jueces y fiscales sustitutos, cumpliendo con la Comisión Europea".

Además, las mismas fuentes subrayaron que en dicha reunión Justicia reafirmó su "voluntad de mantener un diálogo permanente y respetuoso con las asociaciones judiciales".

No obstante, jueces y fiscales y el Ministerio afrontaron el encuentro en plena tensión --con la convocatoria de paro vigente y críticas recientes de cinco de las asociaciones--. Las fuentes ministeriales consultadas sostienen que en el departamento de Bolaños lamentan que éstas no apuesten por el rigor, que no se ajusten a la verdad y que no aboguen por un debate exhaustivo. Horas antes de la reunión, las cinco firmantes pidieron a Justicia que no les acusara de lanzar "bulos" o "fango" al criticar las reformas.

De cara al paro de este miércoles, las cinco asociaciones también reclamaron reuniones con todos los grupos parlamentarios, con el Consejo General de la Abogacía del Estado, con el Consejo General de Procuradores de España, con la Asociación de Abogados del Estado y otras instituciones. Varios de estos encuentros ya han tenido lugar y otros han sido agendados.

Además, avisaron de que "en caso de seguir adelante el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal y como está proyectado" se comprometían a "impugnar judicialmente dicho proceso".

MÁS DE MIL JUECES LLAMAN DIRECTAMENTE A LA HUELGA

Al margen de la convocatoria de estas asociaciones, unos mil jueces y fiscales han impulsado una huelga contra las mismas reformas en un manifiesto --difundido en la cuenta de 'X' @Huelga2025-- que cuenta con "más de mil adhesiones en tres días", según apuntan fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Dichas fuentes señalan que el grueso de los integrantes que han llamado a esta huelga son en su mayoría pertenecientes a las últimas promociones, aunque también se encuentran jueces y fiscales veteranos apoyando la iniciativa. La misma ha surgido a raíz del movimiento y el intercambio de mensajes realizado en las últimas semanas --tras las reformas anunciadas--, cristalizando en el grupo llamado Unión de Fiscales y Jueces.

En los últimos días también se han pronunciado asociaciones de jueces y fiscales sustitutos -Asociación de Jueces Concepción Arenal, Asociación Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, Asociación Plataforma Judicatura Interina y Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos-- que se reunieron el pasado 4 de junio con el Ministerio.

En aquel encuentro, dichas asociaciones reiteraron la necesidad de que la nueva ley de acceso a la carrera "cumpla con las previsiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de reconocimiento de derechos y lucha contra el abuso en la temporaridad", según apuntaron en un comunicado.