Los jueces palentinos piden la no injerencia de unos poderes en otros - EUROPA PRESS

PALENCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los jueces palentinos han pedido este lunes la no injerencia de unos poderes en otros uniéndose así al comunicado de las cuatro asociaciones de jueces que rechaza cualquier tipo de judicialización de la política.

Convocados por el decanato palentino, y junto a otros agentes de la carrera judicial en la provincia, han rechazado "de forma expresa" cualquier referencia al 'lawfare' o la judicialización de la política al no ser una terminología "compatible con un estado de derecho y democrático" ha apuntado el decano de los jueces de Palencia, Jorge Martínez.

"No es compatible con estar en Europa y no es compatible en ningún momento con una democracia consolidada después de 45 años" ha subrayado, mientras exigía independencia, división de poderes y que "no haya esta injerencia de unos poderes en otros".