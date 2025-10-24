El juez del 'caso Errejón' escucha hoy a dos psiquiatras que atendieron a Mouliaá

Archivo - La actriz Elisa Mouliaá a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla tras entregar su teléfono móvil a fin de que la Policía Nacional pueda analizar las conversaciones que mantuvieron, a 11 de abril de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez Adolfo Carretero tomará declaración este viernes a dos psiquiatras que atendieron a la actriz Elisa Mouliaá, en el marco de la causa en la que investiga al exdirigente de Más Madrid Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual a la intérprete en 2021.

Ambas citaciones forman parte de las diligencias que el juez tiene pendiente practicar para esclarecer los hechos. De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid acordó prorrogar el plazo de la investigación para poder interrogar a los psiquiatras.

El exdiputado pidió que el juez tuviera en cuenta el informe psiquiátrico que habrían elaborado, pero lo rechazó. En un escrito al que tuvo acceso Europa Press, Errejón señalaba que la Audiencia Provincial de Madrid había estimado parcialmente el pasado julio un recurso suyo para admitir como prueba el documento.

"Su aportación a la causa a efectos de permitir la oportuna y necesaria contradicción de las partes resulta sin duda de relevancia, cuando es un informe que ha sido tenido en cuenta a la hora de elaborar el perito de parte sus conclusiones", expusieron los magistrados al juez instructor.

La celebración de esta comparecencia coincide justamente con el primer aniversario de la dimisión de Errejón de todos sus cargos y su salida de la vida política. El hasta entonces diputado de Sumar anunció su renuncia pocos días después de que la periodista Cristina Fallarás publicara una serie de mensajes anónimos que acusaban al político de comportamientos inadecuados con mujeres.

Mouliaá se sometió a un examen psiquiátrico realizado por el doctor José Cabrera, que analizó a la actriz a petición de la misma y mencionó el informe que habrían elaborado esos psiquiatras. Además, uno de ellos se encargó de medicar a la actriz para tratarla de un trastorno depresivo.

El psiquiatra Cabrera declaró ante el juez que la actriz estaba medicada la noche de los hechos, el 8 de octubre de 2021, lo que a su juicio pudo influir en su percepción al combinarse los antidepresivos con alcohol. También aseguró que Mouliaá atraviesa un trastorno por estrés postraumático por aquel episodio.

Según su informe, la actriz atravesó "una situación de abuso" por parte del exdiputado y lo vivió como "un verdadero atentado contra su intimidad".