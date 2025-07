El juez del 'caso Errejón' escuchará el 31 de julio al perito que concluyó que Mouliaá tiene una "conducta incongruente"

Tomará declaración al psicólogo al que la actriz explicó que estaba teniendo "problemas con un político famoso"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga al exdiputado Íñigo Errejón escuchará el próximo 31 de julio al perito que elaboró un contrainforme en el que concluye que la actriz Elisa Mouliaá tiene una "conducta incongruente" desde que sucedió la presunta agresión sexual, manteniendo "contacto" con el exdirigente de Podemos tras los hechos y explicando "sin correlato emocional" su situación en los medios de comunicación.

En una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Adolfo Carretero cita a partir de las 11.30 horas al especialista en psiquiatría Alfredo Calcedo, que analizó en su informe los métodos utilizados por el psiquiatra José Cabrera y el psicólogo Omar Rueda, los dos peritos que se entrevistaron con Mouliaá y que le realizaron sendos exámenes.

El mismo 31 de julio, pero a partir de las 11.00 horas, el instructor de la causa también tomará declaración al propio Rueda, que elaboró un informe de una página -fechado en enero de 2025-en el que indica que Mouliaá le reveló que estaba "teniendo problemas con un político famoso" al que acusó de ser "un narcisista".

"Al observar que la paciente se cerraba corporalmente delante de lo que estaba verbalizando, no quise presionarla y dejé que ella misma decidiera si entrar en el tema o seguir con el que estábamos elaborando previamente. La paciente decidió volver al tema que estábamos trabajando previamente. Fue la última vez que acudió a una sesión hasta el 6 de noviembre de 2024", relata Rueda en ese documento, recogido por esta agencia de noticias.

"DEFICIENCIAS METODOLÓGICAS"

El psiquiatra propuesto por Errejón, por su parte, ha sido citado para ratificar la contrapericia en la que "detecta conducta incongruente en la denunciante, una persona diagnosticada de un trastorno de estrés postraumático", que "cinco días después de los supuestos hechos" no relató "la situación traumática a su psicólogo".

Calcedo también señaló "incongruencias entre la alta puntuación del cuestionario de trastorno de estrés postraumático y la conducta de la denunciante", en tanto que Mouliaá mantuvo "contacto con el denunciado después de los supuestos hechos" y explicó "sin correlato emocional en medios de comunicación la situación traumática".

El documento incide en que, seis días después de la presunta agresión, contactó por Instagram con Errejón. Volvió a hacerlo, añade, otros 28 días después. El informe apunta además a otros tres contactos, producidos en 2021, 2022 y 2023 respectivamente.

La pericial alerta igualmente de "deficiencias metodológicas" en el informe elaborado por José Cabrera, en el que afirma que la actriz vivió un "abuso (...) imprevisto e injustificado" y "un verdadero atentado contra su intimidad" por parte de Errejón. En su declaración ante el juez, Cabrera se ratificó y aseguró que Mouliaá era "vulnerable por traumas previos".

En concreto, el perito propuesto por Errejón critica que, "habiendo diagnosticado un trastorno de estrés postraumático", no se aclare "en qué ha consistido el trauma". "No se realiza una anamnesis ni se recogen antecedentes de problemas de salud mental y tratamientos recibidos", añade, apuntando, además, que no hay datos de la biografía de Mouliaá o de las manifestaciones clínicas del trastorno de estrés postraumático que padece.

Tampoco hay información, añade, "sobre la evolución durante tres años del trastorno de estrés postraumático que padece desde los supuestos hechos hasta que presenta la denuncia". "No se recogen acontecimientos relevantes, que están documentados en el procedimiento, respecto a la causa del diagnóstico de trastorno de estrés postraumático", concluye.

El perito asegura, además, que, "en contra de lo que afirma el doctor Cabrera, no hay método científico alguno que permita discernir si una persona dice la verdad o miente".