El juez del 'caso Koldo' amplía un mes más el secreto sobre los pagos en metálico del PSOE

Archivo - Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN) ha decidido prorrogar otro mes el secreto de la pieza separada secreta donde se encuentra la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024.

Así lo señala en un auto de este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno, que acordó el pasado diciembre declarar secreta esa información.

Para declararla secreta --ninguna parte, salvo la Fiscalía, tiene acceso a ella--, el juez tuvo en cuenta la "gravedad" de los hechos investigados en el 'caso Koldo', el carácter de las diligencias que se están practicando y el contenido de la información con "carácter reservado" aportada por el partido, de acuerdo con varias resoluciones a las que tuvo acceso Europa Press.

Moreno explicaba que los datos afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios del PSOE, lo que determinaba que se estime "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

"La exclusión de la publicidad de las actuaciones no puede contemplarse como un límite a la libertad de información, sino, más amplia y genéricamente, como un impedimento al conocimiento, por parte de cualquiera, de las diligencias judiciales practicadas en la fase de instrucción", señalaba.

El instructor añadía que todo ello está amparado "en la exclusiva finalidad de asegurar la efectiva represión del delito, concepto de ineludible valor y alcance constitucional que se antepone incluso a los de las partes en el proceso, con la única excepción del Ministerio Fiscal".

DOCUMENTACIÓN EN UN 'PEN DRIVE'

Los socialistas entregaron al juez un 'pen drive' en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, documentación que le había requerido el magistrado.

Cabe recordar que el juez de la AN decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo. Lo hizo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruye la causa, ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre "otras irregularidades".

El PSOE aseguró al juez que colaboraría con la justicia en cualquier caso, pero alertó de que habría "graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos" porque implicaría aportar "todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios", no solo los pagos a Ábalos y Koldo.

Los socialistas solicitaron al magistrado, además, que guardase esa información en una pieza secreta a la que solo accedan los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, alegando que "es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso" a la obligación legal de reserva.