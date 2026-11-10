El juez del 'caso Leire' cita de nuevo al exviceministro venezolano Nervis Villalobos como imputado el 24 de noviembre

El exviceministro venezolano Nervis Villalobos a su llegada a la Audiencia Nacional, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional a cargo del 'caso Leire Díez' ha llamado a declarar como investigado el próximo 24 de noviembre al exviceministro de Venezuela Nervis Villalobos por presunta falsedad para obtener la nacionalidad española, después de que a finales de octubre se opusiera a contestar hasta que el Registro Civil Central entregara documentación sobre su expediente.

Fue la semana pasada cuando el Registro Civil Central remitió al juez instructor Santiago Pedraz documentación sobre el expediente de nacionalización de Villalobos, que consiguió la española por la 'ley de nietos', la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite ese trámite para descendientes de exiliados.

Ahora, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez lo cita otra vez "a la vista de lo manifestado" por el propio investigado el pasado 30 de octubre, cuando se mostró dispuesto a responder una vez que se entregara esa documentación.

Pedraz reclamó a Villalobos que aportara "certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española", a lo que el excargo de Hugo Chávez respondió que la documentación para obtener la nacionalidad "fue presentada de forma presencial y en soporte papel ante el Registro Civil Central", de manera que señaló que tendría que ser esta administración quien la aportara.

Al entregarla, el Registro Civil Central indicó que, sobre el certificado de la inscripción de nacimiento de la abuela de nacionalidad española, "consta aportada fotocopia de libro manuscrito, con sello en color del Registro Civil de Jerez de la Frontera y fecha de expedición de 6 de junio de 2023, pero no se aprecia firma de la LAJ Encargada, ni de funcionario delegado".

En cuanto al pasaporte original de la mencionada abuela, expuso que "no se encuentra unido al expediente, ni se presentó nunca ante esta oficina de Registro Civil, habiéndose aportado copia inserta en acta autorizada por el notario, en la que se hace constar por dicho notario que el original se le exhibió y posteriormente fue devuelto".

"No existiendo documentos originales unidos al expediente, remito adjunto escaneo de la forma en la que están aportados, quedando a su disposición el expediente registral original, para el caso de que estime necesaria su aportación", concluyó el órgano.

Diferentes cargos del Ministerio de Justicia, citados por el juez como testigos para aclarar la concesión de la nacionalidad al ex alto cargo de Venezuela, negaron haber visto irregularidades en el proceso, mientras fuentes del entorno de Villalobos mantienen que no tiene nada que esconder porque fue un trámite que cumplió la ley.