El juez del 'caso Leire Díez' abre una pieza separada para investigar los pagos del PSOE a la exmilitante

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha acordado abrir una pieza separada sobre los pagos que presuntamente realizó el PSOE a la exmilitante socialista.

Así lo ha decidido el magistrado Pedraz en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que la diligencia "se presenta procedente partiendo de la base de que se investiga la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción".

De esta forma, Pedraz accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, enmarcada en la investigación sobre la presunta trama para obstaculizar procesos judiciales que podrían afectar al PSOE y al Gobierno supuestamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por Díez.

PIDE INFORMACIÓN DE 82 CUENTAS BANCARIAS

Por otra parte, el juez ha acordado requerir información a 12 entidades bancarias para que informen de movimientos y saldos relacionados con 82 cuentas relacionadas con la causa, seis de ellas del PSOE.

En concreto, el magistrado pide información de cuentas bancarias del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y su consultora, Zaño Sociedad Consultores, así como de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y las sociedades Oliver Gruppe Estudio Jurídico, Oliver & Partners, además del portal web Crónica Libre. Tanto Zarrías como Oliver y Teijelo están imputados en la causa.

El magistrado solicita que se identifique a los titulares y personas autorizadas de estas cuentas. También interesa que se amplíe la información sobre transferencias Swift, OMF y nacionales, emitidas o recibidas, y que en el caso de cobro de cheques, aporten la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo.

Pedraz avanza que esta información bancaria deberá ser remitida a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En ese sentido, el instructor autoriza que los agentes de esa unidad a cargo de la investigación "puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas y que precisen para el esclarecimiento de los hechos".

43.000 EUROS A DÍEZ

Y es que la UCO indicó en un oficio que el PSOE usó empresas de Zarrías y Oliver, que ejerció la defensa del exasesor ministerial Koldo García, para pagar 43.225 euros a Díez.

Los agentes precisaron que Díez habría recibido en una cuenta bancaria "al menos cinco pagos" relacionados con la supuesta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

De los cinco pagos, señalan que cuatro fueron transferencias de 4.000 euros, hasta un total de 16.000 entre junio y septiembre de 2024, procedentes de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías. La última, apuntan, fue de 27.225 euros y salió de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado.

La UCO expone que las cuatro nóminas percibidas por Díez desde la consultora de Zarrías "habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE".