El juez del 'caso Leire Díez' cita a declarar como investigado al abogado de Santos Cerdán el próximo 25 de junio

Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (d) conversa con el abogado Jacobo Teijelo (i) a su llegada a la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigado a Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, el próximo 25 de junio a las 10.00 horas, en el marco de la investigación sobre la presunta trama dirigida por Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Así consta en una providencia recogida por Europa Press, en la que Pedraz también da por recibida una información solicitada a la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a reuniones mantenidas con miembros de la presunta trama, en la que el Ministerio Público admitió dos reuniones entre Teijelo y Leire Díez y el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era fiscal general, Diego Villafañe.

El magistrado imputó el pasado mayo a Teijelo junto a Cerdán, la gerente del partido, Ana María Fuentes; el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el empresario Javier Pérez Dolset; el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, y al abogado Ismael Oliver, que llegó a representar como letrado al exasesor ministerial Koldo García.

El juez instructor dio ese paso porque investiga, entre otras cosas, si se pagó desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas.

DOS REUNIONES CON TEIJELO

Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 una reunión con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal".

Entre finales de marzo y principios de abril, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán. En ambos encuentros, el abogado de Cerdán "estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez, según las mismas fuentes.

De acuerdo a la información remitida al juez Pedraz, "ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna" de García Ortiz y no se llevó a cabo "ninguna actuación" posterior por parte del Ministerio Público.

Por su parte, el magistrado que instruye el caso sospecha que Teijelo habría recibido un total de 125.000 euros del PSOE a través de pagos "amparados por un soporte documental aparente".

Según el juez, los hechos que se investigan son presuntamente constitutivos de los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado.