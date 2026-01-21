El juez del 'caso Leire Díez' cita como testigo al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías

Archivo - El exconsejero Gaspar Zarrías llega a la novena sesión del juicio del caso ERE. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez de Madrid que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntamente ofrecer favores a cambio de información comprometedora de cargos de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha citado para el próximo 16 de abril como testigo al que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado Arturo Zamarriego accede a lo solicitado por el Partido Popular y por la Fiscalía y acuerda la testifical de Zarrías "para que manifieste su relación personal con los investigados en esta causa" así como con la consultora Zaño Sociedad.

EL PP PIDIÓ SU IMPUTACIÓN

Los 'populares' pidieron su imputación apuntando que la empresa Zaño Sociedad Consultora, administrada por Zarrías, "históricamente vinculado al PSOE, podría haber participado activa y decisivamente en los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, financiando las actuaciones indiciariamente delictivas investigadas".

Basándose en noticias de prensa, el PP señalaba que Leire Díez "habría sido formalmente contratada" por esa consultora entre junio y octubre de 2024.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid practicará la testifical de Zarrías el 16 de abril a las 10.00 horas y advierte al exdirigente socialista de que, "de no comparecer ni alegar causa legal, se podrá imponer multa de 200 a 5000 euros".

En la misma resolución, el instructor descarta la petición de Vox de citar como testigo al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Por el momento, el juez Zamarriego investiga a Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Su juzgado acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.