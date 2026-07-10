El juez del 'caso Leire Díez' imputa al exjefe de gabinete de Sánchez

1103251.1.260.149.20260710131417 Archivo - El consejero de la sociedad española de participaciones industriales (SEPI) y expresidente de correos, Juan Manuel Serrano Quintana, comparece en la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha acordado imputar a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según confirman fuentes jurídicas a Europa Press, el magistrado cita como investigado a Serrano tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyera a Serrano una "participación preeminente" en las dos presuntas tramas del caso: supuestas irregularidades en contratos públicos y maniobras para desestabilizar causas judiciales.

Los investigadores apuntaron en su último informe a la contratación "estratégica" de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos, señalando que se realizó "a través, aparentemente", de Serrano.

También apuntaron a la existencia de indicios de su participación en la presunta red para desbaratar causas que afectan al Gobierno y al PSOE, indicando que los mensajes entre Serrano y Díez analizados sugieren una colaboración "estrecha" para "la consecución de los objetivos".

La Fiscalía también apoyó la petición de la UCO para que Pedraz autorice "el acceso, clonado, volcado, visionado y estudio" del teléfono de Serrano, que fue jefe de gabinete de Sánchez de 2014 a 2018 --cuando sólo era líder del PSOE-- y presidió Correos entre ese último año y 2023.