El juez del caso Leire pregunta a Fiscalía si cita como testigo al exdirector de Comunicación del PSOE y un diputado

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga el 'caso Leire' ha preguntado a la Fiscalía si cita como testigos al que fuera secretario de Estado de Comunicación y director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y al diputado socialista Juan Francisco Serrano, que supuestamente participaron en una reunión con la exmilitante del partido.

En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado Arturo Zamarriego pide al Ministerio Público que se pronuncie sobre esa solicitud de testificales, que ha sido planteada por la asociación Hazte Oír.

Cabe destacar que el secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirigente del PSOE, Antonio Hernando, señaló este lunes que tanto Antolín como Serrano habrían estado presentes en una reunión con Leire Díez en la que se trató acerca de la documentación que ésta y el también investigado Javier Pérez Dolset tenían de la llamada 'policía patriótica' contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También estuvo presente en esa reunión y en otra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que manifestó como testigo ante el juez que no reportó al presidente del Gobierno sobre los encuentros y aseguró que de lo que se habló fue de audios sobre las saunas del suegro de Sánchez relacionados con trabajos del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

En la misma resolución, el juez tiene por presentados los escritos del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en los que recurren la denegación de su personación como perjudicados en la causa.

LEIRE DÍEZ, PRESUNTA LÍDER DEL GRUPO

En esta causa el instructor investiga a Díez al considerar que "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos o empresarios".

Las pesquisas parten de sendas denuncias de Hazte Oír después de que se dieran a conocer los audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO y el Ministerio Público. Díez, que figura como investiga por presuntos delios de tráfico de influencias y cohecho, cuestionó la veracidad de dichas grabaciones en su declaración del pasado 11 de noviembre.

El juez aceptó acumular a la causa la denuncia que presentó la Fiscalía por un presunto intento de soborno por parte de Díez a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. La exmilitante socialista figura como investigada por presuntos delios de tráfico de influencias y cohecho.