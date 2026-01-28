El juez del 'caso Montoro' pide documentación del exministro de Hacienda y del despacho clave de la trama

Archivo - El exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Ricardo Montoro. Foto de Archivo. - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez del 'caso Montoro' ha solicitado una serie de documentación de Equipo Económico, el despacho epicentro de la presunta trama de favores fiscales a empresas, sobre todo gasísticas, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, así como información relativa al propio exdirigente 'popular'.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular de la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona accede a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y requiere a la Policía Judicial hojas registrales completas, memorias y las cuentas anuales entre 2008 y 2025 del citado despacho y de otras sociedades, entre ellas Montoro y Asociados.

Además, en línea con lo solicitado por la fiscal, pide los registros mercantiles y las hojas registrales completas de hasta 13 empresas distintas. También, que se recopilen las escrituras de constitución y titularidad real de una serie de sociedades, así como las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales y el nombramiento del órgano de administración de cada una.

Igualmente, el magistrado requiere las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de una serie de investigados, entre los que se incluyen el propio exministro Montoro y varios miembros de Equipo Económico. De igual forma, pide las hojas registrales de las ocho empresas gasísticas investigadas en la causa.

PENDIENTE DE LAS DECLARACIONES DE INVESTIGADOS

Asimismo, el juez ha prorrogado la investigación seis meses más, explicando que el levantamiento del secreto de las actuaciones provocó "la presentación de decenas de escritos, lo que ha provocado una gran dificultad para la diligenciación de los mismos".

"Debido a estas circunstancias, no se ha acordado la fecha para la toma de declaración de los investigados ni se han resuelto peticiones realizadas por las partes, a la espera de que, como ya se ha dicho, todas las partes se den por plenamente instruidas", advierte el instructor.

En esta causa, que permaneció bajo secreto durante siete años, el instructor investiga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El juez la considera una investigación "sumamente compleja" que ha "puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico", consultora cofundada por el propio Montoro, "que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".